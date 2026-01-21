https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-hradci-kralove-na-placickem-pisniku-uhynulo-nekolik-labuti-mely-ptaci-chripku
V Hradci Králové na Plačickém písníku uhynulo několik labutí, měly ptačí chřipku

21.1.2026 18:58 | HRADEC KRÁLOVÉ (ČTK)
Labuť velká (cygnus olor).
Foto | Victor Ranedo / Ekolist.cz
V Hradci Králové na Plačickém písníku v minulých dnech uhynulo několik labutí. Vyšetření u nich potvrdilo úhyn na ptačí chřipku. Novinářům to řekla primátorka Pavlína Springerová (Hradecký demokratický klub). První tři uhynulé labutě lidé v Plačicích našli v pátek, později přibylo ještě několik mrtvých labutí.
 
Primátorka nevyloučila, že úhyn bude pokračovat. "Budeme situaci monitorovat a případné uhynulé ptáky odstraňovat. Město již objednalo svozovou kafilerní službu," uvedla.

Lidé by se při nálezu mrtvých volně žijících ptáků měli obrátit na městskou policii. "V případě úhynu v drobném malochovu by měli volat krajskou veterinární správu," uvedla radnice. Uhynulých ptáků by se lidé neměli dotýkat. V malochovech by lidé v rámci prevence měli krmivo a vodu pro drůbež dát do budov nebo pod přístřešek, aby zabránili kontaminaci trusem divokých ptáků.

Zimní období je podle veterinářů ohledně šíření nákazy nejrizikovějším obdobím roku. Základním preventivním opatřením proti zavlečení ptačí chřipky je zejména zabránění kontaktu chovaných ptáků s volně žijícími ptáky, uvedli již dříve veterináři.

Za celý loňský rok bylo v Česku postupně potvrzeno 11 ohnisek ptačí chřipky v komerčních chovech drůbeže, dalších 27 ohnisek bylo v nekomerčních malochovech ptáků chovaných v zajetí. U volně žijících ptáků se loni v Česku ptačí chřipka potvrdila na 16 různých místech.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
