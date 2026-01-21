V Hradci Králové na Plačickém písníku uhynulo několik labutí, měly ptačí chřipku
Lidé by se při nálezu mrtvých volně žijících ptáků měli obrátit na městskou policii. "V případě úhynu v drobném malochovu by měli volat krajskou veterinární správu," uvedla radnice. Uhynulých ptáků by se lidé neměli dotýkat. V malochovech by lidé v rámci prevence měli krmivo a vodu pro drůbež dát do budov nebo pod přístřešek, aby zabránili kontaminaci trusem divokých ptáků.
Zimní období je podle veterinářů ohledně šíření nákazy nejrizikovějším obdobím roku. Základním preventivním opatřením proti zavlečení ptačí chřipky je zejména zabránění kontaktu chovaných ptáků s volně žijícími ptáky, uvedli již dříve veterináři.
Za celý loňský rok bylo v Česku postupně potvrzeno 11 ohnisek ptačí chřipky v komerčních chovech drůbeže, dalších 27 ohnisek bylo v nekomerčních malochovech ptáků chovaných v zajetí. U volně žijících ptáků se loni v Česku ptačí chřipka potvrdila na 16 různých místech.
