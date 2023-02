V liberecké botanické zahradě vykvete žlutokap, v Evropě jde o raritu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | M. Studnička / Botanická zahrada Liberec

V Botanické zahradě v Liberci vykvete zřejmě za měsíc žlutokap šedý, květenství má od začátku ledna. Minimálně v evropských podmínkách jde o jedinečnou událost, v Liberci pokvete teprve potřetí, informoval mluvčí kraje Jan Mikulička.

Rostlina stromkovitého charakteru se v přírodě vyskytuje jen v Austrálii. Liberecký exemplář se do Evropy dostal na sklonku 20. století díky tomu, že se v Austrálii stavěla silnice a stavbaři dostali zvláštní povolení ji vykopat a prodat mimo kontinent. Rostlina, jejíž pěstování je obtížné, je v Liberci přes 20 let, první roky ale nic nedělala - nerostla, ale ani neumírala. Pak začala pomalu růst, poprvé se na ni květenství objevilo nečekaně o Vánocích v roce 2015 a vykvetla asi o dva měsíce později. Obdobné to bude zřejmě i letos. "Vlastní kvetení se očekává na přelomu února a března," uvedl Mikulička.

Žlutokap nebo také Xanthorrhoea je schopný ve volné přírodě růst až 300 let, liberecký exemplář je více než stoletý. V přírodě kvete žlutokap hlavně po požárech, kdy je jeho kmínek zčernalý. "Od toho je odvozen také jeden z jeho lidových názvů – Black Boy. Český název vznikl překladem původního názvu, rostlina totiž při poranění roní žlutou pryskyřici. Dalším lidovým názvem, se kterým se lze setkat, je stromová tráva, což zjednodušeně popisuje vzhled rostliny," dodal Mikulička.

