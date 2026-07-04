V olomoucké zoo se poprvé narodila mláďata pand červených
Mláďata si samice podle pracovníků zoo pečlivě hlídá, návštěvníci je mohou zahlédnout v okamžiku, kdy je přenáší z boudy do boudy. "Pokud se jim podaří tyto momenty zachytit, budeme vděční, když nám záznam poskytnou. Jedná se o chovatelsky velmi cenné informace. Současně prosíme, pokud někdo pěstuje bambus, kterým by chtěl přispět k jejich krmení, nechť nás kontaktuje na e-mail vyziva@zoo-olomouc.cz. Podaří-li se odchov, vzroste výrazně jeho spotřeba," doplnil Kirner.
Narození mláďat si zoo dlouho přála, velkou šanci na úspěch však páru nedávala. "Při říji samec kouše samici do ocasu, což je důvodem jeho kratší délky. Samička se navíc pohybuje při spodní hranici váhy pandy červené, v jejím případě to je 3,5 až čtyři kilogramy. Posledním faktorem je umístění výběhu v návštěvnicky nejfrekventovanější části zoo. Z těchto důvodů byl nález mláďat až neuvěřitelným překvapením," doplnila Gronská.
Pandy červené rodí obvykle počátkem června. Říji, při níž pandy pískají velmi vysokým hlasem, mají v zimě. Panda červená je vedena v Červené knize jako ohrožený druh. Počet zvířat ve volné přírodě se odhaduje na 10 000 jedinců a stavy stále klesají. Ohrožena je ztrátou přirozeného prostředí, odlesňováním a nelegálním lovem.
Pandy velmi obratně šplhají. Odpočinek tráví v korunách stromů, kde hledají bezpečí před predátory. V ohrožení strnou a předstírají smrt. "Pandy jsou schopny stát na zadních nohách jako člověk po dobu až 30 sekund, některé takto urazí i několik metrů. Své teritorium si značí trusem, močí a výměšky análních žláz, které umisťují na stromy a kameny," dodala mluvčí zoo.
Panda červená žije v nadmořských výškách od 2000 metrů nad mořem. Svým vzhledem připomíná mývala. Má rudohnědou srst, bílé okraje uší, hnědé skvrny pod očima a jejím typickým znakem je pruhovaný ocas. Živí se zejména listím bambusu, ale i zeleninou, ovocem, trávou či vejci nalezenými v ptačích hnízdech. Dožívají se až 14 let.
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