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V Ostravar Aréně unikl čpavek, hasiči evakuovali budovu

30.7.2026 23:20 | OSTRAVA (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Czech Tea / Wikimedia Commons
V ostravské multifunkční Ostravar Aréně unikl čpavek. Látka se ale nedostala mimo budovu. ČTK to dnes odpoledne řekl ostravský primátor Jan Dohnal (Spolu). Lidi z objektu bylo nutné evakuovat. V budově byl přípravný zápas mládežnického hokejového týmu, doplnil primátor. Lidé v okolí dostali informaci o úniku a pokyn, aby si zavřeli okna. Později večer už hasiči odvolali bezpečnostní opatření.
 

"Zatím jde o únik, který se nedostal ven z budovy, takže jsme evakuovali pouze budovu. Víme i příčinu, víme, kde to prasklo. Je to v ledu někde v místě brankoviště, takže momentálně probíhá zásah. Hasiči se snaží to místo obnažit a specializovaná firma se to snaží zaslepit. Mezitím se čpavek vyčerpává. Samozřejmě čistě z preventivních důvodů teď probíhá opatření i v nejbližším okolí," uvedl odpoledne Dohnal.

Mluvčí hasičů Kamila Langerová okolo 20:30 uvedla, že původně zastavená osobní doprava v okolí budovy už byla obnovena. Městská hromadná doprava místem ale i poté pouze projížděla a nezastavovala na zastávkách u arény. Uzavřené byly i chodníky v okolí.

Hasiči na síti X uvedli před 21:00, že místo úniku se podařilo provizorně utěsnit. Před 23:00 pak oznámili, že místo zásahu předali zástupcům arény a odvolali bezpečnostní opatření.

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