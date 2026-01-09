https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-plzenskem-kraji-se-bude-stavet-100.sberny-dvur-jejich-pocet-uz-dostacuje
V Plzeňském kraji se bude stavět 100. sběrný dvůr, jejich počet už dostačuje

9.1.2026 19:32 | KAZNĚJOV (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
V Plzeňském kraji se bude stavět 99. a 100. sběrný dvůr, kde města a obce umožňují občanům bezplatné odkládání odpadů. Více než polovinu jich dotovala Evropská unie. Region je na počet obyvatel na špičce mezi 14 kraji ČR, počet sběrných dvorů už dostačuje, řekla ČTK Lenka Šlajsová, specialistka na odpady z Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje.
 
Stavby posledních dvou sběrných dvorů v kraji, v Kaznějově a v Třemošné na severním Plzeňsku, začnou na jaře a budou hotové do léta až podzimu. "Je schválený nový dvůr v Kaznějově, kde ještě není. Teď proběhlo výběrové řízení, podpoří ho ještě evropský operační program Životní prostředí," řekla Šlajsová. Rozšíření sběrného dvora v Třemošné podpoří evropský program ITI. Poté se ještě zmodernizuje dvůr v Bělé nad Radbuzou na Domažlicku, uvedla.

"Průměr v republice je tak 10 000 lidí na jeden sběrný dvůr. A když si vezmeme, že v kraji máme 580 000 obyvatel, tak jsme na tom velice dobře. I kdybychom odečetli Plzeň, tak jsme zhruba na 7000 obyvatelích na jeden sběrný dvůr," uvedla.

V novém plánovacím období EU už podle Šlajsové nebudou dotace pro obce, ale avizované jsou státem garantované půjčky s nízkým úrokem. "Ale o ty nemají obce zájem. Ještě jsem to ani neviděla černé na bílém," řekla. V Plzeňském kraji je 501 měst a obcí, ale v malých vesnicích podle Šlajsové nemají význam. "Těch 100 dvorů už stačí. Ale ty současné budou potřebovat modernizovat, začínali jsme s nimi před 25 lety," řekla.

Sběrné dvory podle ní městům a obcím zásadně pomohly. "Občanům se musí nejprve vytvořit podmínky a pak je teprve mohou obce sankcionovat, že je neplní. Lidé si opravdu zvykli a umí odpad třídit," dodala.

Sběrné dvory jsou zařízení na objemný, vytříděný a nebezpečný komunální odpad, který nelze běžně odhodit do popelnice. Jde třeba o nábytek, elektrospotřebiče, barvy, baterie a oleje. Umožňují jejich správné zpracování, recyklaci a ekologickou likvidaci.

