V Plzeňském kraji se bude stavět 100. sběrný dvůr, jejich počet už dostačuje
"Průměr v republice je tak 10 000 lidí na jeden sběrný dvůr. A když si vezmeme, že v kraji máme 580 000 obyvatel, tak jsme na tom velice dobře. I kdybychom odečetli Plzeň, tak jsme zhruba na 7000 obyvatelích na jeden sběrný dvůr," uvedla.
V novém plánovacím období EU už podle Šlajsové nebudou dotace pro obce, ale avizované jsou státem garantované půjčky s nízkým úrokem. "Ale o ty nemají obce zájem. Ještě jsem to ani neviděla černé na bílém," řekla. V Plzeňském kraji je 501 měst a obcí, ale v malých vesnicích podle Šlajsové nemají význam. "Těch 100 dvorů už stačí. Ale ty současné budou potřebovat modernizovat, začínali jsme s nimi před 25 lety," řekla.
Sběrné dvory podle ní městům a obcím zásadně pomohly. "Občanům se musí nejprve vytvořit podmínky a pak je teprve mohou obce sankcionovat, že je neplní. Lidé si opravdu zvykli a umí odpad třídit," dodala.
Sběrné dvory jsou zařízení na objemný, vytříděný a nebezpečný komunální odpad, který nelze běžně odhodit do popelnice. Jde třeba o nábytek, elektrospotřebiče, barvy, baterie a oleje. Umožňují jejich správné zpracování, recyklaci a ekologickou likvidaci.
reklama