V Praze budou do soboty veletrhy dřevostaveb a nízkoenergetických budov

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | motorangel / Shutterstock Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Na výstavišti v pražských Letňanech dnes začíná veletrh zaměřený na dřevěné stavby, konstrukce a materiály For Wood. Souběžně s jeho 17. ročníkem bude do soboty 8. února otevřen také veletrh For Pasiv specializující se na nízkoenergetické, pasivní a nulové budovy a For Therm s krby, kamny a kotly. Kromě těch se v Letňanech představí i novinky týkající se střech, střešních solárních panelů a jejich dodavatelů.Veletrh For Wood je podle pořadatelů zaměřený na využití dřeva ve stavebnictví a reaguje na rostoucí poptávku po stavění ze dřeva. Představit by se na něm tak tradičně měly technologické inovace a moderní materiály umožňující navrhovat náročné konstrukce a konstrukční prvky dřevěných staveb. Zjistit si bude možné například to, jak správně navrhnout funkční dřevěnou budovu, vybrat ten nejlepší materiál a jaké technologie lze pro zhotovení dřevostaveb použít.

For Pasiv se bude v Letňanech konat podvanácté společně s veletrhem pořádaným společností Střechy Praha. For Pasiv je určen lidem, kteří se zajímají o nízkoenergetické, pasivní a nulové domy. Zastoupení na něm budou mít firmy, které se věnují projektovému a rozpočtovému oboru, výstavbě a rekonstrukcím, dodávce stavebních materiálů a technického vybavení budov, diagnostice, auditům, financování či poradenství. Pro návštěvníky bude na místě poradenské centrum.

Zájemci o krby, kamna a kotle budou moci navštívit 12. ročník For Therm, který bude souviset se současnými trendy ve stavebnictví. Zaměřovat se bude hlavně na technologie vytápění ekologickým palivem, které dodržují evropské emisní normy.

Minulý rok navštívilo For Wood a For Pasiv přes 22.000 návštěvníků, tedy zhruba o 2000 méně, než v roce 2023.

reklama