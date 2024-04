V Praze jako v první zoo na světě rozmnožili rybožravou sovu ketupu Pelovu

Foto | Petr Hamerník / Zoo Praha Mládě ketupy Pelovy (na snímku vpravo) se vyznačuje světlým zbarvením a zbytky prachového peří. Návštěvníci jej tak po boku jeho rodičů lehce poznají.

Zoo Praha jako první zoologická zahrada na světě rozmnožila africkou rybožravou sovu ketupu Pelovu. Mládě se vylíhlo počátkem roku, matka ho sice vyhodila z hnízda, ale chovatelé ho zachránili. Po počátečních výkyvech v hmotnosti i občasné neochotě přijímat potravu je nyní ptáče vitální a prospívá, sdělil ČTK mluvčí pražské zoo Filip Mašek. Mládě druhu, který patří mezi největší žijící sovy, se vrátilo k rodičům a návštěvníci ho mohou vidět ve voliéře vedle Pavilonu tučňáků.

Chovatelé nechali na podzim oba páry ketup Pelových ve vnitřních ubikacích, zahnízdil jeden z nich. Mládě se u něj objevilo počátkem roku, matka ho zpočátku zahřívala a krmila, uvedl kurátor chovu ptáků Antonín Vaidl. "Uplynul týden a bohužel jsme zjistili, že mládě bylo vyhozené z hnízda. Našli jsme ho navíc podchlazené, a proto jsme ho umístili do inkubátoru a přistoupili k odchovu v chovatelské péči," dodal. Návrat do hnízda by podle něj byl příliš riskantní.

Chovatelé malou sovu dokrmovali holátky myší a potkanů, později i rybami. Ketupy Pelovy totiž patří mezi takzvané rybí nebo rybářské sovy, jejichž potravu ve volné přírodě tvoří téměř stoprocentně ryby. Svou kořist ketupy vyhlížejí z posedů nízko nad hladinou nebo po ní pátrají při procházení mělkou vodou. Nepohrdnou ani žábami, korýši či malým krokodýlem.

Do improvizované hnízdní dutiny k rodičům chovatelé mládě vrátili koncem března, seznamovat se mohou přes mřížku ve vletovém otvoru. Podle mluvčího zatím není možné říct, že by šlo o dokonanou "adopci vlastními rodiči", jako se to v pražské zoo v minulosti povedlo například při odchovu krasek jávských nebo loni u nestorů kea. "Avšak je patrná velká dávka tolerance mláděte ze strany rodičů. Pro jeho socializaci je tento krok důležitý. Díky návratu do voliéry je také mládě dobře vidět z návštěvnických prostor," dodal Mašek.

Zoo Praha chová ketupy Pelovy od roku 2019, kdy dva páry získala ze specializovaného chovného centra na sovy v italském Monticellu. Stala se tak jedinou veřejnou institucí na světě, kde lze tento druh spatřit. V přírodě ketupy Pelovy obývají subsaharskou Afriku. Jako jedny z největších sov světa mohou ketupy Pelovy v dospělosti vážit až dva kilogramy a mít rozpětí křídel 1,5 metru.

