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V Praze přibyla tři nová mlžítka k ochlazení, zařízení je nyní 50

28.7.2026 20:32 | PRAHA (ČTK)
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Zdroj | Pražské vodovody a kanalizace
Pražané a návštěvníci metropole se mohou v horkých dnech ochladit u 50 takzvaných mlžítek a osvěžítek Pražských vodovodů a kanalizací (PVK). Od května společnost jejich síť rozšířila o tři nová mlžítka v Praze 4. Zařízení rozprašováním vody snižují pocitovou teplotu vzduchu, zvyšují vlhkost a omezují prašnost. ČTK to sdělil mluvčí firmy Tomáš Mrázek.
 
V pražských ulicích mohou lidé najít dva typy zařízení. První z nich mlží nepřetržitě a druhý, takzvané osvěžítko, je samoobslužný a nabízí i možnost se napít.

Podle Mrázka je o zařízení mezi lidmi velký zájem. "V ulicích je jich nyní naistalováno padesát kusů od centra města až po jeho okrajové části. Naposledy zamířily tři mlžítka do čtvrté městské části," uvedl Mrázek.

Lidé se mohou ochladit například na Staroměstském náměstí, Újezdu, Ovocném trhu, Pražském hradě, Pohořelci, Mariánském nebo Karlínském náměstí, v Řepích či Čakovicích. Přesné rozmístění mlžítek a osvěžítek lze podle mluvčího najít na internetu v mapách od Googlu pomocí klíčového slova mlžítko, na mapy.com od Seznamu je pak možné kromě "mlžítko" pro vyhledávání použít i heslo "voda".

Mlžítka se zapínají automaticky v předem stanoveném časovém intervalu za předpokladu, že okolní teplota přesáhne 23 stupňů Celsia. Provoz a monitoring zajišťuje digitální řídicí jednotka ovládaná prostřednictvím radiové sítě PVK.

Mlžítka mají tvar opláštěného oválného nástavce na hydrantový poklop, který je ztvárněn ve tvaru brčka. Jsou umisťována na hydranty, které primárně neslouží hasičům při hašení požárů. Spotřeba vody činí přibližně 18 litrů za hodinu a zařízení využívají pitnou vodu z vodovodního řadu.

Od středy meteorologové předpovídají v Česku tropické třicítky.

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