V pražských lesích se na podzim vysadí 128.000 stromků

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Phrompas / Shutterstock Největším pražským lesem v majetku hlavního města je Kunratický, který se rozkládá na ploše 284 hektarů. Zhruba o 30 hektarů menší je Divoká Šárka, která zároveň patří mezi chráněná území. V metropoli je přibližně 5000 hektarů lesů včetně soukromých, což je asi deset procent z celkové rozlohy města.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V podzimních měsících by se v pražských lesích mělo vysadit 128 000 sazenic lesních dřevin. Nové stromky mimo jiné nahradí ty, které byly pokácené kvůli napadení kůrovcem. Aktivita škůdce se letos i přes chladné jaro a léto výrazněji nesnížila. Na dotaz ČTK to uvedla mluvčí organizace Lesy hlavního města Prahy Petra Fišerová. Letos na jaře lesníci zasadili 78 000 stromů, v loňském roce to bylo 356 000 sazenic.

"Druhová skladba se určuje vzhledem k lokalitě a stanovištním podmínkám. V Praze jsou preferovány listnaté druhy, zejména duby, buky, lípy a podobně," uvedla Fišerová s tím, že se na podzim vysadí stromky na nových lokalitách i ve stávajících lesích.

Přes 16 000 sazenic lesníci vysadí v Horních Počernicích, kde vzniká lesopark V Ladech o plánované rozloze 13,5 hektaru. Dalších 26 400 stromků se dočká vznikající krajinný park Na Musile v Kunraticích. Plocha v majetku hlavního města leží mezi Kunratickou spojkou a ulicí Vídeňskou a má podle informací na webu pražského magistrátu skoro 13,5 hektaru. Část původních polí byla zalesněna už letos na jaře. Sázet se bude i v lokalitách Letňany a Kbely, doplnila mluvčí městské organizace.

Původní výsadby doplní 69 500 stromů, z nichž mnohé budou vysazené na nynějších pasekách, které vznikly odstraněním stromů napadených kůrovcem.

Holiny vzniklé odtěžením stromů se podle Fišerové opětovně zalesňují právě na jaře a na podzim. "Jarní a podzimní výsadby jsou nejvhodnější vzhledem k obecnému předpokladu vyšší vláhy a lepší ujímavosti sazenic. Lesní sazenice se totiž sází prostokořenné a musí se spoléhat jen na přírodní srážky a půdní vláhu," vysvětlila Fišerová.

Druhová skladba pražských lesů a parků se mění v souvislosti s výskytem kůrovce, který ničí převážně smrky. Ty se proto v městských lesích podle příspěvkové organizace města již delší dobu nevysazují. V pražských lesích je nyní zastoupen asi z pěti procent.

Chladnější a deštivé jaro a léto nemělo podle Fišerové na aktivitu škůdce výrazný vliv, a to přes původní odhady, které předpovídaly nižší aktivitu kůrovce. Kvůli napadení stromů škůdcem se letos v Kunratickém lese, který je v současnosti nejvíce postiženou oblastí v Praze, vytěžilo téměř o třetinu dřeva více než v minulých letech. Problémy s kůrovcem jsou také v Modřanské rokli, v Divoké Šárce, v Chuchelském a Xaverovském háji a v Hostivařském lesoparku.

Největším pražským lesem v majetku hlavního města je Kunratický, který se rozkládá na ploše 284 hektarů. Zhruba o 30 hektarů menší je Divoká Šárka, která zároveň patří mezi chráněná území. V metropoli je přibližně 5000 hektarů lesů včetně soukromých, což je asi deset procent z celkové rozlohy města.

O lesy se v Praze stará organizace Lesy hlavního města, jejímž vlastníkem a zřizovatelem je hlavní město. Společnost vznikla v roce 1992 a zaměstnává podle svých webových stránek asi 240 lidí plus brigádníky. Společnost se stará nejen o lesy, ale i o zahrady, parky a vodní toky v metropoli.

reklama