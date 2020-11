V pražských parcích roste návštěvnost i množství odpadu Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Zdeňka Kováříková / archiv autorky Mluvčí rovněž apelovala, aby byli lidé ohleduplní zvláště při pohybu v lesních porostech. Vzhledem k množství návštěvníků lesů a parků nemají totiž volně žijící živočichové dostatek klidu a snižují se jim i možnosti najít si vhodný úkryt. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Pražské parky a lesy navštěvuje nyní, v době nouzového stavu a platných vládních opatření proti šíření nákazy covidem-19, výrazně více lidí než běžně. S vyšším množstvím návštěvníků vzrostlo i množství odpadu, který se z přírodních lokalit vyváží. Objevují se i problémy s vandaly. ČTK to sdělila mluvčí Lesů hlavního města (LHMP) Petra Fišerová. Městská příspěvková organizace se stará o Stromovku, Letenské sady, oboru Hvězda a další plochy. "Se zvýšenou návštěvností narostlo meziročně významně i množství odpadu, který z lesů i parků vyvážíme. Je to odpad z košů, ale i mimo ně," uvedla Fišerová s tím, že v některých pražských parcích a lesích, které má organizace ve správě, se vyváží až trojnásobek odpadu v porovnání se srovnatelným obdobím v minulých letech. Mluvčí rovněž apelovala, aby byli lidé ohleduplní zvláště při pohybu v lesních porostech. Vzhledem k množství návštěvníků lesů a parků nemají totiž volně žijící živočichové dostatek klidu a snižují se jim i možnosti najít si vhodný úkryt. Společnost se mimo to potýká s útoky vandalů, kteří ničí pražskou přírodu a městský mobiliář. Vandalové v minulých dnech polámali nově vysazené stromy v Královské oboře Stromovka, zaměstnanci LHMP nyní evidují případy poničených košů, laviček a stojanů v parcích. Vypátrat pachatele těchto přestupků se však podle Fišerové daří málokdy. V těchto dnech začali lesníci i s podzimní vlnou výsadeb nových sazenic lesních dřevin. Před zimou je v plánu vysadit téměř 130 tisíc mladých dubů, buků, javorů, jedlí, borovic či modřínů, přičemž letos na jaře jich zasadili 78 000. Práce v pražských parcích, lesích a na dalších plochách, o něž organizace pečuje, se zatím kvůli pandemické situaci v zemi neomezuje, uvedla Fišerová. "Máme zavedena organizační i další opatření jako je práce z domova, střídání pracovních skupin, důsledná dezinfekce a podobně, abychom minimalizovali v případě nákazy jednotlivce dopad na vlastní provoz organizace," doplnila mluvčí. Aktuálně se mezi personálem nákaza covidem-19 objevuje spíše sporadicky. V karanténě jsou tři zaměstnanci, další dva byli pozitivně testovaní a pět lidí je na ošetřovném. LHMP přitom zaměstnává asi 270 osob. Vlastníkem a zřizovatelem organizace Lesy hlavního města je Praha. Společnost vznikla v roce 1992 a stará se nejen o lesy a parky, ale i o zahrady a vodní toky v metropoli. reklama tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Dále čtěte | Rybník Dolejšák na pražském Zličíně prošel revitalizací Památkově chráněný Staroměstský jez v Praze bude opraven Budoucí podobu pražského Petřína určí nová koncepce

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.