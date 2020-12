V Přerově začala přestavba ornitologické stanice za 117 milionů

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | moonzigg / pixabay.com ORNIS je jediným specializovaným muzejním pracovištěm v Česku, tamní nadšenci ho začali budovat ve 30. letech minulého století. Ilustrační obrázek

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V Přerově začala rozsáhlá rekonstrukce Ornitologické stanice Muzea Komenského (ORNIS), která je jediným specializovaným muzejním pracovištěm v Česku. Vyjde na 117 milionů korun a potrvá zhruba tři roky. Kromě přístavby nové budovy a rekonstrukce té současné bude stanice vybavena novou stálou expozicí Ptáci České republiky. Kvůli stavbě bude tato muzejní pobočka v nadcházejících měsících fungovat jen v omezeném režimu, řekl ČTK vedoucí stanice Josef Chytil.

Rekonstrukce zahrnuje přístavbu nové budovy a následně rekonstrukci budovy stávající. Náklady na stavební část dosahují 96,2 milionu korun, řekla ČTK mluvčí hejtmanství Eva Knajblová. "První impuls k rekonstrukci byl energetický, současná situace je už zoufalá, měli jsme obrovské energetické úniky. Zoufalý stav byl i co se týče depozitářů. Nakonec přišel architekt s myšlenkou postavení nové budovy. Vznikl plán, který nám naprosto vyhovuje, zabezpečí odpovídající uložení sbírek na dlouhou dobu dopředu a kompletně vyřeší energetiku," uvedl vedoucí stanice.

Druhá část investice zahrnuje vznik nové stálé moderní expozice s názvem Ptáci České republiky. Navazovat bude na tu dosavadní, vytvořena však bude v moderní podobě. Nová expozice vyjde na 21,1 milionu korun. "Půjde o jedinou takovou expozici v současné době u nás. Budou na ní představeni prakticky všichni ptáci České republiky včetně spousty dalších potřebných informací," doplnil Chytil. Rekonstrukce podle ornitologů přinese i důstojné zázemí pro sbírky, pracovníky a hlavně návštěvníky.

Olomoucký kraj obdržel na tuto akci dotaci z evropských fondů ve výši 70,5 milionu korun. "V září byl vysoutěžen zhotovitel. Celá stavební část bude dokončena do 29 měsíců od zahájení stavby. Celkem 14 měsíců zabere přístavba, poté tři měsíce stěhování ze staré budovy do nové a dalších 12 měsíců rekonstrukce staré budovy. Následně proběhne pořízení nové expozice do rekonstruované stávající budovy," doplnila mluvčí hejtmanství.

ORNIS je jediným specializovaným muzejním pracovištěm v Česku, tamní nadšenci ho začali budovat ve 30. letech minulého století. Vlastní jednu z nejvýznamnějších ornitologických sbírek v zemi zahrnující především vycpané ptáky, jejich vejce, hnízda, ale i další živočichy. Její součástí je i záchranná stanice, která bude společně s ekoporadnou i mykologickou poradnou fungovat i během stavby. Samotné expozice se však návštěvníkům uzavřou, dodal vedoucí stanice.

reklama