https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-pripadu-nelegalniho-vyvozu-odpadu-do-cr-skoncil-v-nemecku-ve-vazbe-cesky-ridic
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

V případu nelegálního vývozu odpadu do ČR skončil v Německu ve vazbě český řidič

28.8.2025 20:10 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
V případu nelegálního vyvezení stovek tun odpadu z Německa do Česka jsou ve vyšetřovací vazbě už dva muži. Po jednateli bavorské firmy zadržela německá policie také 56letého řidiče z povolání z Česka, informovalo ČTK státní zastupitelství ve Weidenu. Podle něj německá firma vyvezla nelegálně do Česka kolem 700 tun odpadu, včetně nebezpečného. Termín jeho odvozu z Česka, o který se mají postarat bavorské úřady, stále není jasný.
 
Podle weidenského státního zastupitelství je ve vazbě od středy 56letý muž z Česka, který pracuje jako řidič nákladních vozů. Čelí podezření, že vyjednal místa pro nelegální složení odpadu v Česku. Mluvčí mnichovského celního úřadu Christian Schüttenkopf, jehož úřad s weidenskou prokuraturou na případu spolupracuje, ČTK řekl, že Čecha zadržela německá spolková policie na hranicích.

Už minulý čtvrtek prokuratura informovala, že ve vazbě skončil 52letý jednatel německé odpadové firmy Roth International. Čelí obvinění, že od roku 2022 nechal vyvézt do zahraničí bez patřičných povolení běžný i nebezpečný odpad, a to v 21 případech.

Společnost Roth International sídlí ve Weidenu nedaleko českých hranic, provozovnu má v městečku Wernberg-Köblitz. Specializuje se na demontáž letadel a větrných elektráren. V Česku se našly stovky tun nelegálně uloženého odpadu od této bavorské firmy, pozornost vyvolal především případ z Jiříkova na Bruntálsku.

Podle weidenské prokuratury vyvezený odpad obsahoval "směs sklolaminátu, gumy a kovů a další materiály, zbytky skleněných vláken z vrtulí větrných elektráren a částí letadel, různé umělé hmoty, kovy, dřevo, papír, keramiku, kameny a elektroodpad".

Odvoz odpadu měla firma podle rozhodnutí bavorských úřadů zajistit na vlastní náklady. Už dříve se ale ocitla v insolvenci. Po uplynutí příslušné lhůty vedení regionu Horní Falc oznámilo, že odvoz a likvidaci zajistí na vlastní náklady. Původně měl odpad Českou republiku opustit v době od 25. srpna do 5. září. To už neplatí, dopravní firmy nedodaly německým úřadům potřebné doklady, uvedl minulý týden na síti X český ministr životního prostředí Petr Hladík. Nový termín odvozu zatím jasný není.

Odpad je v Jiříkově na Bruntálsku a také v Brně-Horních Heršpicích. V Jiříkově, kam první kamiony s německým odpadem přijely v první polovině loňského prosince, se část nákladu podařilo zablokovat před vyložením. Tyto naložené nákladní vozy se vrátily do Německa.

reklama
 
Jaromír Mrhal
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Spalovna uvnitř Foto: Depositphotos Lidé ze Sudoměřic na Hodonínsku jsou proti spalovně v blízké slovenské Skalici Vůz německé policie Foto: Depositphotos Jednatel německé firmy, která nelegálně vyvážela odpad do Česka, je ve vazbě Kamion Foto: Depositphotos Odvoz německého odpadu z Jiříkova se zpozdí, chybí potřebné doklady

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

V Česku budou moci vznikat od ledna rodinná zemědělská hospodářství

Diskuse: 31

Vědci našli v meandru řeky Ohře populaci užovky stromové s výjimečnou genetickou bohatostí

Diskuse: 5

Nejhezčí německá turistická stezka letošního roku je hned za českými hranicemi

Vlčice, která minulý týden na Šumavě po odchytu uhynula, byla z výběhu v Srní

Diskuse: 16

Pavla Setničková: Krajský úřad zastavil nevhodný developerský záměr na Šumavě

Diskuse: 12

Rybníky dokážou vytvořit dostatek potravy pro ryby, vyplývá z výzkumu

Diskuse: 33

Levý břeh Ostravice se zásadně promění

Diskuse: 2
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist