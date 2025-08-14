https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-usteckem-kraji-plati-kvuli-vysoke-koncentraci-prizemniho-ozonu-smogova-situace
V Ústeckém kraji platí kvůli vysoké koncentraci přízemního ozonu smogová situace

14.8.2025 18:52 (ČTK)
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Faigl.ladislav / Wikimedia Commons
Meteorologové vyhlásili dnes odpoledne pro Ústecký kraj smogovou situaci kvůli vysoké koncentraci přízemního ozonu. Doporučují lidem, aby omezili fyzickou zátěž spojenou se zvýšenou frekvencí dýchání. ČTK o tom informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Smogová situace ze stejného důvodu platí od středy pro Středočeský kraj a Prahu.
 
Smogová situace souvisí podle meteorologů s vysokými teplotami vzduchu a intenzitou slunečního záření. Meteorologové vyhlašují smogovou situaci, pokud alespoň na jedné stanici překročí hodinový průměr koncentrací přízemního ozonu informativní prahovou hodnotu 180 mikrogramů na metr krychlový. V Ústeckém kraji to bylo na stanici Rudolice v Horách na Mostecku, řekla ČTK pracovnice ústecké pobočky ČHMÚ.

S ohledem na to, že vysoké teploty budou na severu Čech panovat i v pátek, předpokládají meteorologové odvolání smogové situace až v sobotu, kdy se má mírně ochladit.

Přízemní ozon vzniká v ovzduší reakcí uhlovodíků a oxidů dusíku při intenzivním slunečním záření. Působí především na plicní tkáň a sliznice. Při vyšší koncentraci v ovzduší a delším působení troposférického ozonu mohou lidé pociťovat pálení očí a nosu, nucení ke kašli, bolest hlavy a tlak na hrudi.

Lidé by při pobytu venku měli omezit zvýšenou fyzickou zátěž spojenou se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími potížemi, starší lidi a malé děti.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

