zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
V zamrzlé hladině Brněnské přehrady objevili strážníci nebezpečné otvory

8.1.2026 18:45 | CHEB (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Nebezpečné otvory v zamrzlé hladině Brněnské přehrady dnes objevili strážníci. Mezi nudistickou pláží a Roklí je bahnité dno a stoupající plyny z něj rozpouštějí led odspodu. V důsledku toho se vytvořily také z povrchu téměř neviditelné vzduchové kapsy, nad nimiž je jen tenká vrstva ledu. Po zatížení se nečekaně a okamžitě prolomí, informoval mluvčí městské policie Jakub Ghanem.
 
"Dohledatelná místa strážníci označili bezpečnostními páskami se zákazem vstupu. Rizikových částí zamrzlé plochy je ale pravděpodobně více a další budou zřejmě vznikat. Městská policie důrazně varuje před pohybem v této lokalitě. Hlídky budou kontrolovat, jestli návštěvníci pásky nestrhávají. Tím by totiž mohli sportovce vážně ohrozit," sdělil Ghanem.

Strážníci obecně vstup na led Brněnské přehrady nedoporučují. Ve středu zjišťovali jeho tloušťku, kdy v jednom případě naměřili asi 11 centimetrů, o něco dál ale jen sedm. Jako bezpečná síla se většinou uvádí 12 centimetrů. Pokud se lidé přesto rozhodnou na led vstoupit, měli by se držet u okrajů a mít v blízkosti doprovod, který může přivolat pomoc. Užitečným nástrojem jsou takzvané ledové bodce, jimiž je možné snáze se vyprostit po prolomení ledu.

Před vstupem na zamrzající vodní hladiny v úterý varovalo Povodí Moravy. Led na nich teprve vzniká a kvůli proudění vody může být na některých místech slabý. V úterý policie informovala, že se pod bruslařem na Vranovské přehradě na Znojemsku slabý led probořil, našli jej mrtvého. Také policie před vstupem na led na přírodních nádržích v této souvislosti varovala.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Pražská EVVOluce

