V zamrzlé hladině Brněnské přehrady objevili strážníci nebezpečné otvory
Strážníci obecně vstup na led Brněnské přehrady nedoporučují. Ve středu zjišťovali jeho tloušťku, kdy v jednom případě naměřili asi 11 centimetrů, o něco dál ale jen sedm. Jako bezpečná síla se většinou uvádí 12 centimetrů. Pokud se lidé přesto rozhodnou na led vstoupit, měli by se držet u okrajů a mít v blízkosti doprovod, který může přivolat pomoc. Užitečným nástrojem jsou takzvané ledové bodce, jimiž je možné snáze se vyprostit po prolomení ledu.
Před vstupem na zamrzající vodní hladiny v úterý varovalo Povodí Moravy. Led na nich teprve vzniká a kvůli proudění vody může být na některých místech slabý. V úterý policie informovala, že se pod bruslařem na Vranovské přehradě na Znojemsku slabý led probořil, našli jej mrtvého. Také policie před vstupem na led na přírodních nádržích v této souvislosti varovala.
