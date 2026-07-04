V Zoo Praha se narodilo mládě lachtana, jde o pravnuka slavného Gastona
Kvůli nedostatku mléka dostávalo mládě dvakrát denně speciální mix, většinou složený ze smetany a rybí svaloviny. Podle kurátora ptáků a lachtanů pražské zoo Antonína Vaidla bylo cílem přikrmování především dát samici čas na rozkojení a zároveň předejít oslabení mláděte.
"Pravidelné vážení následně ukázalo, že mládě pomalu přibírá. Odchov je ještě stále na začátku, ale zdá se, že je vše na dobré cestě," sdělil Vaidl. Potíže s laktací se nakonec podařilo vyřešit a mládě si už podle chovatelů začíná i hrát.
Jakub Mezei doplnil, že samice Daisy si je v roli matky čím dál jistější. Pokud například mládě nedokáže najít struk, umí ho jemně nasměrovat ploutví, aby se dokázalo napít.
Lachtani přichází na svět na souši, plavat se učí až později. Samice lachtanů jihoafrických jsou březí 12 měsíců. Třítýdenního samečka začnou chovatelé zanedlouho přivykat na vaničku. Návštěvníci si ho budou moci v pražské zoo prohlédnout přibližně v polovině srpna.
Aktuálně chová Zoo Praha pět lachtanů. Vedle samce Osla, který pochází z Belgie a v budoucnu se má stát otcem dalších mláďat, také samici Abebu, Ronju a Daisy s jejím mládětem. Pražská zoo chová lachtany s malými přestávkami od roku 1934. První zástupci této skupiny, tehdy ještě lachtani kalifornští, byli darováni slavným hercem Vlastou Burianem. Lachtany jihoafrické chová pražská zoo nepřetržitě od roku 1991.
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