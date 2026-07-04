https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-zoo-praha-se-narodilo-mlade-lachtana-jde-o-pravnuka-slavneho-gastona
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

V Zoo Praha se narodilo mládě lachtana, jde o pravnuka slavného Gastona

4.7.2026 00:30 | PRAHA (ČTK)
Foto | Petr Hamerník / Zoo Praha
Zoo Praha v Troji má nového lachtana jihoafrického. Jedná se o pravnuka legendárního lachtana Gastona, který uhynul v důsledku povodní v roce 2002. Mládě samečka se narodilo samici Daisy 5. června, informovala Zoo Praha. Jeho otcem je vnuk Gastona Eda, který kvůli genetické obměně loni odešel do zoo v německém Rostocku. Samice Daisy neměla zpočátku pro svého prvního potomka dostatek mléka, takže museli chovatelé v zoo přistoupit k příkrmům.
 
"Daisy porodila v zázemí za pouhých jedenáct minut, a to ve společnosti další samice, jak je pro tyto ploutvonožce přirozené," uvedl vrchní chovatel lachtanů Zoo Praha Jakub Mezei.

Kvůli nedostatku mléka dostávalo mládě dvakrát denně speciální mix, většinou složený ze smetany a rybí svaloviny. Podle kurátora ptáků a lachtanů pražské zoo Antonína Vaidla bylo cílem přikrmování především dát samici čas na rozkojení a zároveň předejít oslabení mláděte.

"Pravidelné vážení následně ukázalo, že mládě pomalu přibírá. Odchov je ještě stále na začátku, ale zdá se, že je vše na dobré cestě," sdělil Vaidl. Potíže s laktací se nakonec podařilo vyřešit a mládě si už podle chovatelů začíná i hrát.

Jakub Mezei doplnil, že samice Daisy si je v roli matky čím dál jistější. Pokud například mládě nedokáže najít struk, umí ho jemně nasměrovat ploutví, aby se dokázalo napít.

Lachtani přichází na svět na souši, plavat se učí až později. Samice lachtanů jihoafrických jsou březí 12 měsíců. Třítýdenního samečka začnou chovatelé zanedlouho přivykat na vaničku. Návštěvníci si ho budou moci v pražské zoo prohlédnout přibližně v polovině srpna.

Aktuálně chová Zoo Praha pět lachtanů. Vedle samce Osla, který pochází z Belgie a v budoucnu se má stát otcem dalších mláďat, také samici Abebu, Ronju a Daisy s jejím mládětem. Pražská zoo chová lachtany s malými přestávkami od roku 1934. První zástupci této skupiny, tehdy ještě lachtani kalifornští, byli darováni slavným hercem Vlastou Burianem. Lachtany jihoafrické chová pražská zoo nepřetržitě od roku 1991.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Lední medvědice. Foto: ZOO Brno Zoo Brno v horku chladí některá zvířata sprchami i ledovými dorty Panda červená Foto: dancing_triss Flickr Z výběhu v Zoo Brno utekla panda červená, odchytli ji nedaleko Foto: E. Gombala Zoo Ostrava V plzeňské zoo se narodila dvě mláďata jeřábů bělošíjích, jde o ohrožený druh

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist