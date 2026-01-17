V zoologických zahradách v Ústeckém kraji plánují rozšíření chovů
Téměř hotová je návštěvnická hala v šelminci a dokončuje se venkovní výběh pro medvědy malajské. Chovatelé plánují letos dovézt mladého samce levharta a mladou samici medvěda na vytvoření párů k pokračování chovu. Odborníci budou dokončovat přípravu devíti projektů financovaných z Evropské investiční banky, které jsou zaměřeny na ochranu biodiverzity, podporu záchranných chovů a osvětu veřejnosti. S realizací projektů, mezi nimiž je vybudování expozice Konžského pralesa či expozice gibonů, modernizace geotermálního vytápění a obnova nevyhovujících rozvodů pitné vody, se počítá v dalších letech.
Zoopark Chomutov má od 1. ledna nové vedení. Řízení se ujal zkušený zoolog Vít Lukáš. ČTK řekl, že se chce nejprve seznámit se stavem příspěvkové organizace. Prvních viditelných změn by měl dostát informační systém v areálu zoo. Podle něj bude také nutné opravit některé expozice, například výběh zubrů, kde je poškozená zeď. Lukáš doplnil, že se chce v první fázi zaměřit také na mediální obraz organizace a technický stav expozic. V plánu má i dlouhodobější projekty. V zooparku by podle něj měl být minimálně jeden "vlajkový" druh zvířete. Veškeré kroky chce diskutovat ze zřizovatelem, kterým je město. Záležet podle něj bude na finančních možnostech. Zoopark Chomutov patří k vyhledávaným cílům výletníků. Ročně ho navštěvuje téměř 300.000 lidí.
Děčínská zoologická zahrada chystá letos rozšíření expozice lenochodů. Od loňska ji obývá samice, doplní ji samec. Zatím má zvíře k dispozici jen vnitřek ubikace. "Chtěli bychom ji rozšířit o venkovní část i o prostor pro návštěvníky," řekla ČTK mluvčí zoo Alena Houšková. Lenochod je známý pro svůj pomalý styl života. I návštěvnická část tak bude sloužit pro odpočinek a relaxaci. Další chystaná novinka se objeví v oddělené expozici Rajské ostrovy, kde chce zoo otevřít obdobu motýlího domu.
reklama