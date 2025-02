Ve Žďáru nad Sázavou otevře pobočku záchranná stanice Pasíčka, dohodla se s městem

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Ve Žďáru nad Sázavou se chystá zřídit pobočku záchranná stanice Pasíčka z Boru u Skutče na Chrudimsku. Stará se o zraněná zvířata z volné přírody přivážená i z této části Žďárska, jejich počty se zvyšují. Město uzavřelo se stanicí memorandum o spolupráci, prostor jí poskytne v Brodské ulici. Vyplývá to z informací, které ČTK poskytli starosta Martin Mrkos (STAN, za Žďár-živé město) a vedoucí záchranné stanice Josef Cach.Pobočný spolek záchranné stanice by měl ve Žďáru nad Sázavou působit v místech, kde je zahradnické centrum. "Pasíčka budou zajišťovat odbornou práci. My jako město do toho propůjčujeme ten pozemek a drobné stavby. V rozpočtu máme na provoz 200 000 korun," řekl starosta. Uvedl, že přímo ve městě by se ochránci mohli postarat o zvířata s méně závažnými poraněními. "Pokud půjde o těžší případy, ty budou převezeny do stanice Pasíčka," doplnil. Zároveň by žďárská pobočka mohla sloužit jako edukační prostor pro školy.

Záměr vybudovat pobočku ve Žďáru nad Sázavou potvrdil vedoucí záchranné stanice Pasíčka. Uvedl, že mimo Pardubický kraj pokrývá stanice také území v okolí Žďáru nad Sázavou, Nového Města na Moravě či Velkého Meziříčí na Vysočině. "Za posledních pět šest let narostly počty zvířat, které se z té strany přijímají, takže se tam vyjíždělo čím dál častěji," řekl Cach. Se svozem zvířat pomáhají i dobrovolníci.

Ve Žďáru nad Sázavou vznikne záchytná sběrná stanice s vybavením pro základní ošetření zvířat. Na ni by měla navazovat malá expozice, aby se tam mohly konat ekologické programy pro děti a veřejnost. Letos chce stanice připravit projektový záměr a udělat základní úpravy tak, aby mohlo žďárské místo začít fungovat alespoň provizorně. "V příštím roce bychom se mohli pustit do nějakých přestaveb a úprav," řekl Cach.

Záchranná stanice Pasíčka vznikla roce 1998, má také ekocentrum. Vloni dokončila projekt za 22 milionů korun, díky němuž získala nové voliéry a další zařízení pro léčbu a rekonvalescenci ptáků a savců. Vloni přijala okolo 2500 zvířat. Na Vysočině je od roku 1989 stanice pečující o zraněná nebo jinak oslabená zvířata v Pavlově na Havlíčkobrodsku.

