Vědci vytvořili dalších pět embryí ohrožených nosorožců, celkem jich mají 22

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | BioRescue / Rio the Photographer Poslední dvě samice tohoto druhu Fatu a Nájin žijí v rezervaci Ol Pejeta v Keni.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Mezinárodnímu vědeckému týmu se podařilo vytvořit dalších pět embryí nosorožců bílých severních ohrožených vyhynutím. Vědci tak mají 22 zmrazených embryí. Odebírání vajíček a vytváření embryí začalo v roce 2019 a je součástí projektu záchrany nosorožců bílých severních umělou reprodukcí. Poslední dvě samice tohoto druhu Fatu a Nájin žijí v rezervaci Ol Pejeta v Keni. Obě patří Zoo Dvůr Králové, která o vytvoření dalších embryí dnes informovala.

Desátý odběr vajíček vědci provedli 28. července od samice Fatu, která je dcerou Nájin. "Týmu se podařilo odebrat 23 oocytů Fatu. Okamžitě byly letecky přepraveny do laboratoře Avantea v italské Cremoně. Po dozrání bylo sedm oocytů oplodněno pomocí rozmraženého spermatu uhynulého samce Angalifu. Nakonec bylo úspěšně vyprodukováno pět embryí," uvedla zoo. Je to dosud nejvyšší počet, který se z jednoho odběru podařil vytvořit. Při předchozím devátém odběru 24. dubna vědci z 16 odebraných vajíček vytvořili tři embrya.

Žádná ze samic v Ol Pejetě už ale není schopná mládě odnosit. Vědci chtějí embrya vložit do samic příbuzných nosorožců bílých jižních. Než k vložení embryí severních nosorožců do samic bílých jižních přistoupí, musí vědci funkčnost celého transferu ověřit na chystaném umělém oplodnění bílých jižních nosorožců vajíčky od bílých jižních nosorožců.

Ředitel dvorské zoo Přemysl Rabas označil vytvoření 22 embryí za fantastický úspěch. "V produkci embryí však musíme pokračovat, protože čím víc budeme mít embryí, tím bude vyšší šance na mládě," uvedl Rabas. Vědci míní, že bude třeba vytvořit desítky embryí.

Díky spolupráci s Evropskou asociací zoologických zahrad a akvárií již jsou podle Rabase k dispozici embrya bílých jižních nosorožců pro přenos do náhradních matek. "Přestože bychom rádi měli mládě severního bílého nosorožce co nejdříve, musíme postupovat velmi opatrně a použít vzácná severní embrya až poté, co dosáhneme březosti se snadněji dostupnými embryi nosorožce bílého jižního," uvedl Rabas.

Všechna dosud vytvořená embrya jsou z vajíček od Fatu. Od Fatu vědci vajíčka od roku 2021 již neodebírají. Polovina z 22 embryí vznikla s použitím spermatu uhynulého samce Suniho, jenž se narodil v Safari Parku Dvůr Králové. Druhá polovina je ze spermatu samce Angalifu.

Nájin a Fatu převezli zoologové se dvěma samci ze Dvora Králové do Keni v roce 2009. Domnívali se, že africké prostředí bude pro jejich reprodukci příhodnější. Ačkoliv se zvířata pářila, ani jedna ze samic přirozeně nezabřezla. Samci Suni a Sudán uhynuli v Keni v letech 2014 a 2018. V přírodě je druh považován za vyhynulý. Samec Angalifu uhynul před osmi lety v zoologické zahradě v San Diegu ve Spojených státech amerických.

reklama