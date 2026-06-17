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Vědci zjistili, co umožňuje některým orchidejím rozšíření po světě

17.6.2026 12:30 (ČTK)
Zdroj | Botanický ústav AV ČR
Vědci z mezinárodního týmu zjistili, že některým orchidejím pomáhá při rozšíření mimo jejich původní území spolupráce s různými druhy hub. Některé tvoří i mimořádně velká semena, která obsahují více zásobních látek. Ty pak pomohou rostlině překonat kritické období po vyklíčení. V tiskové zprávě to uvedl Botanický ústav Akademie věd ČR, který se na výzkumu podílel. Zjištění pomůže také ve výzkumu invazních druhů, které jsou hrozbou pro biodiverzitu.
 
Orchideje bývají podle odborníků považovány za citlivé rostliny se specifickými nároky na prostředí. Ze začátku života jsou závislé na symbióze s houbami, které jim poskytují potřebné živiny. To je jeden z důvodů, proč se většina orchidejí obtížně rozšiřuje mimo svůj původní areál, uvedli vědci.

Vědci zkoumali dva druhy asijských suchozemských orchidejí, které se rozšířily do Jižní a Střední Ameriky, Afriky i na tichomořské ostrovy. Jeden druh dokázal vytvářet symbiotické vztahy s širokým spektrem hub z různých částí světa. Rostlina tak má podle vědců šanci najít vhodné partnery téměř kdekoliv, kam její semena doletí.

"Ukazuje se, že tato orchidej není vybíravá. Dokáže spolupracovat s houbami z různých kontinentů, což jí výrazně usnadňuje kolonizaci nových území," řekl vedoucí výzkumného týmu Tomáš Figura z Botanického ústavu.

Jiný druh orchidejí produkuje mimořádně velká semena, která obsahují více zásobních látek a pomůžou mladé rostlině překonat kritické období po vyklíčení. I tyto orchideje jsou ale závislé na houbách.

"Naše výsledky ukazují, že i zdánlivě specializované organismy mohou být velmi úspěšnými kolonizátory. Každý z druhů využívá jinou strategii, ale oba našly způsob, jak překonat překážky spojené se šířením do nových prostředí," uvedl Figura.

Výsledky podle vědců pomáhají nejen pochopit biologii orchidejí, ale také invazních druhů. Schopnost předvídat šíření invazních druhů je podle odborníků důležitá pro ochranu přírody.

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