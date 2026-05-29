Veterináři a policie odhalili na Mladoboleslavsku množírnu se 165 psy
29.5.2026 20:29 (ČTK)
Středočeská krajská veterinární správa a policie odhalily minulý týden v rodinném domě na Mladoboleslavsku množírnu se 165 psy malých plemen. Zvířata odebrali veterináři, skončila v několika útulcích. Policisté se případem zabývají pro podezření z chovu zvířat v nevhodných podmínkách. ČTK o tom informovali za Státní veterinární správu (SVS) Petr Majer a mluvčí pražské policie Jan Daněk.Při domovní prohlídce 21. května našli pražští kriminalisté a veterináři 165 psů různých plemen, velikostí a stáří, převážně kříženců. "Zvířata byla chována ve zcela nevyhovujících podmínkách, zejména v nevětraných a výkaly silně znečištěných prostorách. Způsob chovu současně umožňoval nekontrolované množení a příbuzenské křížení (inbreeding). Na místě se nacházelo také větší množství štěňat," uvedla policie v tiskové zprávě. Šlo například o čivavy, jorkšíry, Jack Russell teriéry, uvedl Majer.
Obecní úřad s rozšířenou působností Mnichovo Hradiště vyhověl návrhu veterinární správy o okamžitém odebrání všech psů a jejich umístění do předběžné náhradní péče.
