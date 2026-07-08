Veterináři odhalili týrání psů v psím hotelu v Praze, pobývali v malých klecích
Provozovatel hotelu navíc podle Vorlíčka nedoložil platnou vakcinaci aktuálně držených psů, inspektoři tak vyzvali provozovatele k dodatečnému doložení.
Do psích hotelů lidé většinou umisťují zvířata, pokud jedou na dovolenou. Na rozdíl například od útulků nemají hotely pro psy legislativně stanoveny zvláštní požadavky, musí ale dodržovat zákonné povinnosti jako jiní běžní chovatelé. Držení psů v nevyhovujících podmínkách je bráno jako porušení zákona.
Veterináři v souvislosti se zjištěným týráním doporučují chovatelům a majitelům psů, aby si před umístěním svého zvířete do psího hotelu zjistili stav zařízení ideálně osobní návštěvou.
Množství podávaných podnětů na týrání zvířat se podle veterinářů každým rokem zvyšuje. Loni na základě podnětů uskutečnili přes polovinu kontrol. Procento zjištěných závad v chovech zájmových zvířat dosáhl loni 29 procent, v roce 2024 to bylo 30 procent.
SVS loni na základě svých zjištění postoupila obecním úřadům obcí s rozšířenou působností bezmála 600 podnětů z důvodu porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání. Ve více než 20 nejzávažnějších případů předala SVS Policii ČR podnět pro podezření ze spáchání trestného činu.
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) minulý týden řekl, že současné tresty za týrání zvířat jsou mírné, a vládní koalice proto navrhuje zvýšení trestů i sankcí. Současný zákon na ochranu zvířat proti týrání definuje týrání jako jednání, které zvířeti způsobuje bolest, utrpení či poškození zdraví. Stanovuje pokuty i tresty pro pachatele.
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