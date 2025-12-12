https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/veterinari-potvrdili-ptaci-chripku-u-uhynule-labute-kterou-nasli-v-terezine
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Veterináři potvrdili ptačí chřipku u uhynulé labutě, kterou našli v Terezíně

12.12.2025 19:55 | TEREZÍN (ČTK)
Veterináři potvrdili ptačí chřipku u uhynulé labutě, kterou objevila městská policie na cyklostezce u vody v Terezíně na Litoměřicku. Obcím do deseti kilometrů od nálezu rozeslala veterinární správa dopis s informací. Chovatelům drůbeže a jiných ptáků chovaných v zajetí doporučují veterináři chránit chovy před kontaktem s volně žijícími ptáky. ČTK to dnes řekl ředitel Státní veterinární správy (SVS) pro Ústecký kraj Daniel Macháček.
 
Ptačí chřipka se v Ústeckém kraji objevila po delší době. "Doporučuje se chovatelům, aby schovali krmivo a napájecí vodu umístili do budov nebo pod přístřešky, aby nedošlo k jejich kontaminaci trusem volně žijícího ptactva. Právě kontakt s volně žijícími ptáky je nejčastějším zdrojem nákazy pro chovanou drůbež," uvedl ředitel.

Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza slepic, krůt, vodní drůbeže, pernaté zvěře, exotických ptáků a volně žijícího ptactva. Viry chřipky se běžně vyskytují u volně žijících ptáků.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

