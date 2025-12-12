Veterináři potvrdili ptačí chřipku u uhynulé labutě, kterou našli v Terezíně
12.12.2025 19:55 | TEREZÍN (ČTK)
Veterináři potvrdili ptačí chřipku u uhynulé labutě, kterou objevila městská policie na cyklostezce u vody v Terezíně na Litoměřicku. Obcím do deseti kilometrů od nálezu rozeslala veterinární správa dopis s informací. Chovatelům drůbeže a jiných ptáků chovaných v zajetí doporučují veterináři chránit chovy před kontaktem s volně žijícími ptáky. ČTK to dnes řekl ředitel Státní veterinární správy (SVS) pro Ústecký kraj Daniel Macháček.Ptačí chřipka se v Ústeckém kraji objevila po delší době. "Doporučuje se chovatelům, aby schovali krmivo a napájecí vodu umístili do budov nebo pod přístřešky, aby nedošlo k jejich kontaminaci trusem volně žijícího ptactva. Právě kontakt s volně žijícími ptáky je nejčastějším zdrojem nákazy pro chovanou drůbež," uvedl ředitel.
Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza slepic, krůt, vodní drůbeže, pernaté zvěře, exotických ptáků a volně žijícího ptactva. Viry chřipky se běžně vyskytují u volně žijících ptáků.
