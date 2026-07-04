https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/veterinari-varuji-pred-dovozy-a-adopcemi-zvirat-z-oblasti-s-vyskytem-vztekliny
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Veterináři varují před dovozy a adopcemi zvířat z oblastí s výskytem vztekliny

4.7.2026 00:08 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | JaulaDeArdilla / Flickr
Státní veterinární správa (SVS) v souvislosti s potvrzenou vzteklinou u psa v Itálii varuje před rizikovými dovozy a adopcemi zvířat z oblastí s výskytem vztekliny. Podle veterinářů jde o mimořádně závažný případ, protože Itálie je zemí bez výskytu vztekliny od roku 2013. Poslední případ byl v Itálii zaznamenán v roce 2011 u lišky. Česko je zemí bez výskytu vztekliny od roku 2004.
 
Fena původem z Maroka byla podle dostupných informací nalezena koncem listopadu loňského roku na jihu Španělska. Italská rodina se rozhodla, že si zvíře nechá a odveze ho do Itálie. Štěně podstoupilo vyšetření na veterinární klinice ve Španělsku, kde dostalo první očkování, které ale standardně nezahrnuje vzteklinu.

Pes následně již v Itálii dostal i další očkování, žádné z nich ale podle veterinářů nezahrnovalo vzteklinu. Letos koncem května se u feny objevily neurologické projevy a agresivita, zvíře pokousalo svou majitelku. Vzhledem k závažnosti klinických příznaků musela být fena utracena. Vyšetření vzorků nervové tkáně následně potvrdilo přítomnost vztekliny, uvedli veterináři.

"Ačkoli k události nedošlo na území České republiky, případ je důležitým varováním i pro českou veřejnost. Ukazuje, že dovoz nebo adopce zvířete ze zahraničí, zejména z oblastí, kde neplatí veterinární standardy Evropské unie, může představovat vážné zdravotní riziko," uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Lidé, kteří přišli se psem do kontaktu, museli být vyšetřeni a případně naočkováni. Ve městě výskytu psa byla nařízena mimořádná vakcinace všech psů a koček starších tří měsíců, která se podle dostupných zdrojů týkala asi 4400 psů a více než 900 koček.

Vzteklina je akutní virové onemocnění centrálního nervového systému všech teplokrevných živočichů přenosné i na člověka. Projevuje se změnami chování, zvýšenou dráždivostí, agresivitou, paralýzami a končí smrtelně.

Nemoc se nemusí projevit okamžitě. Inkubační doba může trvat několik dní, ale také několik měsíců. Pes nebo kočka přivezená ze zahraničí může podle veterinářů vypadat zdravě i se chovat normálně.

Pokud člověka pokouše nebo poraní zvíře dovezené ze zahraničí, zejména z oblasti s výskytem vztekliny, anebo zvíře s nejasným původem, doporučují veterináři neprodleně vyhledat lékaře. U vztekliny je podle nich rychlá reakce zásadní.

"SVS bude i nadále informovat veřejnost o rizicích spojených s nelegálními nebo nedostatečně kontrolovanými přesuny zvířat. Cílem není odrazovat od pomoci opuštěným zvířatům. Cílem je, aby pomoc byla bezpečná, odpovědná a aby se dobrý úmysl nikdy nestal zdrojem nebezpečného zdravotního rizika," dodal Semerád.

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