Veterináři varují před dovozy a adopcemi zvířat z oblastí s výskytem vztekliny
Pes následně již v Itálii dostal i další očkování, žádné z nich ale podle veterinářů nezahrnovalo vzteklinu. Letos koncem května se u feny objevily neurologické projevy a agresivita, zvíře pokousalo svou majitelku. Vzhledem k závažnosti klinických příznaků musela být fena utracena. Vyšetření vzorků nervové tkáně následně potvrdilo přítomnost vztekliny, uvedli veterináři.
"Ačkoli k události nedošlo na území České republiky, případ je důležitým varováním i pro českou veřejnost. Ukazuje, že dovoz nebo adopce zvířete ze zahraničí, zejména z oblastí, kde neplatí veterinární standardy Evropské unie, může představovat vážné zdravotní riziko," uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.
Lidé, kteří přišli se psem do kontaktu, museli být vyšetřeni a případně naočkováni. Ve městě výskytu psa byla nařízena mimořádná vakcinace všech psů a koček starších tří měsíců, která se podle dostupných zdrojů týkala asi 4400 psů a více než 900 koček.
Vzteklina je akutní virové onemocnění centrálního nervového systému všech teplokrevných živočichů přenosné i na člověka. Projevuje se změnami chování, zvýšenou dráždivostí, agresivitou, paralýzami a končí smrtelně.
Nemoc se nemusí projevit okamžitě. Inkubační doba může trvat několik dní, ale také několik měsíců. Pes nebo kočka přivezená ze zahraničí může podle veterinářů vypadat zdravě i se chovat normálně.
Pokud člověka pokouše nebo poraní zvíře dovezené ze zahraničí, zejména z oblasti s výskytem vztekliny, anebo zvíře s nejasným původem, doporučují veterináři neprodleně vyhledat lékaře. U vztekliny je podle nich rychlá reakce zásadní.
"SVS bude i nadále informovat veřejnost o rizicích spojených s nelegálními nebo nedostatečně kontrolovanými přesuny zvířat. Cílem není odrazovat od pomoci opuštěným zvířatům. Cílem je, aby pomoc byla bezpečná, odpovědná a aby se dobrý úmysl nikdy nestal zdrojem nebezpečného zdravotního rizika," dodal Semerád.
reklama