Vláda nově podpoří sdružování vlastníků lesů, řekl Šebestyán

10.2.2026 01:39 | PRAHA (ČTK)
Vláda nově finančně podpoří sdružování vlastníků lesů, po jednání vlády to včera řekl ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD). Cílem je podle něj podpořit správnou hospodářskou praxi. Založit spolky nebo družstva mohou lesníci od letošního roku, ministerstvo zemědělství (MZe) jim peníze vyplatí příští rok. Na podporu sdružování má resort připravených 93 milionů korun.
 
"Přidáváme finanční prostředky na titul sdružování vlastníků lesů na území celé ČR. Důvod je ten, abychom zejména u malých hospodářů podporovali správnou praxi v hospodaření a posílili jejich obchodní politiku a možnost dobře surovinu zpeněžit," řekl Šebestyán. Sdružení vlastníci budou mít podle ministra při obchodování silnější postavení a zlepší tak svoji konkurenceschopnost.

Nový příspěvek reaguje podle resortu na roztříštěnou vlastnickou strukturu lesů v ČR. Podle dat ministerstva má z celkových 355 000 vlastníků lesů v ČR přes 260 000 lesní majetek o velikosti do jednoho hektaru.

Příspěvek obdrží lesníci na založení nových sdružených lesních majetků, v případě již existujících spolků, družstev a svazků obcí i na správu sdruženého lesního majetku a na společný prodej dříví.

Podporu speciálních spolků drobných vlastníků lesů požadovalo už dříve Sdružení vlastníků soukromých, obecních a církevních lesů (SVOL). Podle sdružení by to ulehčilo situaci mnoha majitelům s malými výměrami, kteří sami nezvládají správu svého lesa. Vytvořením větších celků by mohli vlastníci například společně zaměstnat odborného lesního hospodáře, který zajistí profesionální péči o lesy, protože drobní vlastníci s lesním hospodařením často nemají zkušenosti ani potřebné vybavení, uvedl už dříve předseda SVOL Jiří Svoboda.

Ministerstvo musí zároveň vyřešit nevyplacení příspěvků na hospodaření za druhé pololetí 2024 a celý loňský rok. Šebestyán řekl, že součástí nařízení je provézt revizi a naplánovat, jakým způsobem bude dluh dofinancován.

"Ministerstvo od konce loňského roku a návazně hned v počátku tohoto roku začalo vyplácet požadované prostředky za druhé pololetí roku 2024 v celkové výši 1,4 miliardy korun. V březnu začne s výplatou žádostí za první pololetí roku 2025 v objemu 1,1 miliardy korun," doplnil následně Šebestyán v tiskové zprávě. Peníze resort vezme z dražeb emisních povolenek a svého rozpočtu. Letos také MZe plánuje zahájit úhradu žádostí podaných ve druhém pololetí loňského roku.

Ministerstvo letos rozdělí mezi vlastníky lesů a myslivce 2,2 miliardy korun. Jakmile bude vyřešena obnova lesů z pohledu kůrovcové kalamity, zvolí úřad sazby podpor na příští období.

