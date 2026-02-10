Vláda nově podpoří sdružování vlastníků lesů, řekl Šebestyán
Nový příspěvek reaguje podle resortu na roztříštěnou vlastnickou strukturu lesů v ČR. Podle dat ministerstva má z celkových 355 000 vlastníků lesů v ČR přes 260 000 lesní majetek o velikosti do jednoho hektaru.
Příspěvek obdrží lesníci na založení nových sdružených lesních majetků, v případě již existujících spolků, družstev a svazků obcí i na správu sdruženého lesního majetku a na společný prodej dříví.
Podporu speciálních spolků drobných vlastníků lesů požadovalo už dříve Sdružení vlastníků soukromých, obecních a církevních lesů (SVOL). Podle sdružení by to ulehčilo situaci mnoha majitelům s malými výměrami, kteří sami nezvládají správu svého lesa. Vytvořením větších celků by mohli vlastníci například společně zaměstnat odborného lesního hospodáře, který zajistí profesionální péči o lesy, protože drobní vlastníci s lesním hospodařením často nemají zkušenosti ani potřebné vybavení, uvedl už dříve předseda SVOL Jiří Svoboda.
Ministerstvo musí zároveň vyřešit nevyplacení příspěvků na hospodaření za druhé pololetí 2024 a celý loňský rok. Šebestyán řekl, že součástí nařízení je provézt revizi a naplánovat, jakým způsobem bude dluh dofinancován.
"Ministerstvo od konce loňského roku a návazně hned v počátku tohoto roku začalo vyplácet požadované prostředky za druhé pololetí roku 2024 v celkové výši 1,4 miliardy korun. V březnu začne s výplatou žádostí za první pololetí roku 2025 v objemu 1,1 miliardy korun," doplnil následně Šebestyán v tiskové zprávě. Peníze resort vezme z dražeb emisních povolenek a svého rozpočtu. Letos také MZe plánuje zahájit úhradu žádostí podaných ve druhém pololetí loňského roku.
Ministerstvo letos rozdělí mezi vlastníky lesů a myslivce 2,2 miliardy korun. Jakmile bude vyřešena obnova lesů z pohledu kůrovcové kalamity, zvolí úřad sazby podpor na příští období.
