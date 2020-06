Vláda projedná změny v dohodě o ochraně vodních ptáků

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Ian Kirk / Ian Kirk / Wikimedia Commons Kormorán chocholatý do Česka zalétne jen velmi vzácně, v minulosti byl spatřen například na Lipně či v Tovačově na Přerovsku.

Vláda v pondělí projedná změny v dohodě o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků. K druhům chráněným dohodou přibyl kormorán chocholatý, jsou v ní i úpravy ohledně míry ochrany některých druhů. Návrh na přijetí změn předloží ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) a ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Dohoda chrání vodní ptáky závislé alespoň po část jejich ročního cyklu na mokřadech. Zástupci ministerstev podotýkají, že stěhovaví vodní ptáci jsou obzvlášť zranitelní, jak kvůli úbytku mokřadů, tak kvůli tomu, že migrují na velké vzdálenosti. Dohoda má pomoci koordinovat ochranu, výzkum a monitorování vybraných ptačích populací. Změny v dokumentu schvalují zástupci smluvních stran na zasedání, která se konají každé tři roky. Poslední bylo v listopadu 2018 v jihoafrickém Durbanu.

Dokument tvoří 17 článků a tři přílohy. První příloha vymezuje území, na která se dohoda vztahuje, poslední pak obsahuje akční plán a informace o stavu populací ptáků. Ve druhé příloze je seznam více než 250 druhů vodních ptáků, které dohoda chrání. K nim naposledy přibyl právě kormorán chocholatý.

Tento středně velký druh kormorána do Česka zalétne jen velmi vzácně, v minulosti byl spatřen například na Lipně či v Tovačově na Přerovsku. Kormorán hnízdí od března do května, a to od Maroka po Severní mys. Žije na skalnatých pobřežích a na ostrovech. Na rozdíl od kormorána velkého má tenčí krk i zobák. Tito kormoráni jsou černí, se zeleným leskem, křídla mají rudý nádech. Při rybaření se dovedou potopit až do hloubky 20 metrů.

Podle resortů se změny týkají i definic pro kategorizaci populací vodních ptáků. "Konkrétně došlo k přijetí nové definice pro rychlé krátkodobé snižování početnosti a změně definice dlouhodobého snižování početnosti. Užití těchto nových definic umožní dohodě lépe reflektovat skutečné stavy populací vodních ptáků ve svých přílohách," stojí v předkládací zprávě.

Další úpravy nastaly v takzvaném záchovném statusu některých druhů. Zpravidla jde o jejich přesunutí mezi ptactvo s větší mírou ochrany.

Dohoda o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků je jednou z dílčích dohod Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů - takzvané Bonnské úmluvy. Česko je její smluvní stranou od roku 1994. Dílčí dohoda o ochraně vodních ptáků má 79 smluvních stran ze 121 areálových států. Pro Českou republiku vstoupila v platnost v roce 2006.

