Vláda schválila novelu nařízení o snižování emisí z pohonných hmot
Novela podporuje především pokročilá biopaliva, která se nevyrábějí z potravinářské biomasy, například z řepkového oleje, ale z odpadních a zbytkových surovin, jako jsou dřevo, sláma, řasy nebo odpady z potravinářství, které již nelze využít k výrobě potravin či krmiv. Tato paliva přinášejí výrazné snížení uhlíkové stopy oproti fosilním palivům a zároveň neohrožují dostupnost potravinářských plodin.
Podporována jsou také obnovitelná paliva nebiologického původu, která místo rostlinných či živočišných surovin využívají obnovitelnou energii ze solárních, větrných nebo vodních zdrojů. Mezi taková paliva patří například zelený vodík, syntetický metanol, metan a další syntetická paliva, jež představují perspektivní řešení pro dekarbonizaci dopravy a posílení energetické soběstačnosti.
Novela nově vymezuje oblasti, ze kterých nesmí pocházet zemědělská ani lesní biomasa, aby splňovala požadavky na udržitelnost. Stanovuje novou referenční hodnotu pro fosilní paliva. Také upravuje metodiku výpočtu snížení uhlíkové stopy z pohonných hmot v souladu s evropskou směrnicí o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.
Pokročilá biopaliva, včetně biometanu, vykazují podle resortu výrazně nižší uhlíkovou stopu než paliva z potravinářských plodin, a proto je dodavatelé preferují při plnění cílů zákona o ochraně ovzduší. Novela tak má podpořit jejich širší zavádění.
