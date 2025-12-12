Vláda schválila postup pro bezúplatný převod území jezera Most na město
O bezúplatný převod pozemků Most usiluje mnoho let. "Pro nás je to velký posun," uvedl primátor. Pro příští rok se ještě nic nezmění, radnice zatím nesmí dělat žádné zásadní investice kolem jezera, kde se konal například Olympijský festival nebo velký hudební festival. "Budeme ale moci připravit podklady pro realizaci jednotlivých projektů. Jako první chceme vybudovat kemp," řekl Hrvol.
Most by převzal nejen území kolem jezera, ale také samotnou vodní plochu, která se musí dopouštět. Roční náklady na správu a údržbu území město odhaduje do 15 milionů korun.
Jezero Most vzniklo napuštěním zbytkové jámy po ukončení těžby v lomu Most–Ležáky. Vládou schválený věcný záměr podle ministerstva vymezuje zájmové území jezera, specifikuje majetek určený k převodu a deklaruje převod pozemků o celkové výměře sedmi milionu metrů čtverečních. Jejich součástí jsou zařízení pro fungování vodohospodářské soustavy jezera. Na pozemcích jsou také stavby a infrastruktura, které vznikly při revitalizaci.
Dosud území spravuje státní podnik Diamo. "Aby bylo možné převod uskutečnit, je potřeba dokončit řadu administrativních kroků, přesně vymezit konečný rozsah převáděného majetku a zajistit, že budoucí využití bude v souladu s pravidly veřejné podpory. Schválením věcného záměru se otevírá cesta k definitivnímu majetkoprávnímu vypořádání celé lokality jezera Most," uvedl ředitel státního podniku Ludvík Kašpar.
Rozhodnutí vlády navazuje na memorandum ze závěru roku 2019 mezi tehdejším Palivovým kombinátem Ústí, nyní společností Diamo, a městem Most, které počítalo s částečně úplatným a částečně bezúplatným převodem majetku podle jeho charakteru a budoucího využití. Město se zároveň podle MPO zavázalo, že získaný majetek bude využíván výhradně ve veřejném zájmu a v souladu s pravidly veřejné podpory.
V listopadu vláda schválila postup převodu pozemků okolo jezera Milada na Ústecku ze státu na obce sdružené v Dobrovolném svazku obcí Jezero Milada, které taktéž vzniklo zatopením jámy po těžbě uhlí.
