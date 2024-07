Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Vláda schválila sloučení tří výzkumných ústavů ministerstva zemědělství (MZe) do jednoho, jejich počet se tak sníží ze sedmi na pět. Do Výzkumného ústavu rostlinné výroby se od příštího roku začlení Výzkumný ústav potravinářský Praha a Výzkumný ústav zemědělské techniky. Na sociální síti X o rozhodnutí kabinetu informoval ministr Marek Výborný (KDU-ČSL).Ministerstvo si od změny slibuje efektivnější a racionálnější řízení, nižší náklady i snadnější zapojování do mezinárodních projektů. Výzkum to ale neohrozí, místa všech vědeckých pracovníků zůstanou zachována, uvedlo už dříve ministerstvo.

Vláda se v programovém prohlášení zavázala zaměřit na efektivitu resortních výzkumných organizací. Možnost rušit ústavy bez souhlasu vedení těchto institucí dal ministerstvu takzvaný přílepek ke konsolidačnímu balíčku v podobě novely vysokoškolského zákona.

Stát zatím očekávané úspory nevyčíslil. Jak velké budou, vyplyne z jednání koordinačních týmů, které budou na integraci ústavů dohlížet. Mluvčí MZe Vojtěch Bílý už dříve ČTK sdělil, že předpokládá úspory v řádu milionů korun ročně.

