zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Vlaštovky nemají představu o vzhledu svých vajec, přesto cizí vejce odstraní

3.2.2026 11:26 | BRNO (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Vlaštovky nemají vrozenou představu o tom, jak mají jejich vejce vypadat, přesto se snaží cizí vejce ze svého hnízda odstranit. Při experimentu to zjistili vědci z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR (ÚBO AV ČR). Jejich studii publikoval časopis Biology Letters, ústav o tom informoval na webu.
 
Chování samic vlaštovky obecné vědci testovali ještě před začátkem snášení. "Několik dní před snesením prvního vejce jsme do prázdných hnízd vložili buď umělé vejce napodobující vlaštovčí vejce, nebo nápadně odlišné modré vejce a sledovali reakci vlaštovek. Díky dlouhodobému výzkumu vlaštovek na Třeboňsku jsme mohli porovnat chování zkušených samic, které hnízdily v předchozích letech, s těmi, které hnízdily poprvé," popsal průběh experimentu Michal Šulc z ÚBO AV ČR.

Výsledky ukázaly, že samice nerozlišovaly mezi typy vajec bez ohledu na to, zda hnízdily poprvé nebo ne. Rozdíl v chování vlaštovek se projevoval v celkové ochotě vejce z hnízda odstranit, nejčastěji reagovaly samice s nedávnou hnízdní zkušeností.

"Zjistili jsme, že vlaštovky nemají vrozený obraz vlastních vajec a ani se jej zřejmě neučí. Klíčová je nedávná zkušenost s hnízděním. Vlaštovky v ČR často hnízdí i dvakrát ročně, a čerstvá zkušenost zvyšuje jejich pozornost vůči obsahu hnízda," doplnila Lisandrina Mariová, první autorka studie z ÚBO AV ČR a Univerzity Jyväskylä ve Finsku.

Podle autorů studie je rozhodující spíše uvědomění si vlastního kladení vajec než jejich vzhled. Pokud se v hnízdě objeví vejce dříve, než samice začne snášet, je větší pravděpodobnost, že ho odstraní.

Výsledky experimentu naznačují, že vyhazování cizích vajec souvisí s hygienou hnízda spíš než s obranou proti hnízdním parazitům. "Vlaštovky totiž běžně využívají dříve použitá hnízda, kde mohou zůstat nevylíhnutá vejce z předchozího hnízdění. Jejich odstranění je důležité pro úspěšnou inkubaci nových vajec," dodal Šulc.

Výzkum zároveň ukazuje, že zkušenost získaná během jedné hnízdní sezony má větší vliv než zkušenost starší. Pravděpodobně chování ovlivňují i krátkodobé fyziologické či hormonální změny spojené s rozmnožováním.

Schopnost poznat vlastní vejce je pro řadu ptačích druhů zásadní. Například u druhů hnízdících v hustých koloniích může vzhled vajec rodičům pomoci poznat jejich vlastní snůšku. U hostitelů hnízdních parazitů je tato dovednost ještě důležitější, protože cizí vejce mohou ohrozit přežití vlastního potomstva.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
