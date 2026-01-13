https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vodohospodari-na-karlovarsku-polozili-paralelni-potrubi-pomuze-pri-poruchach
Vodohospodáři na Karlovarsku položili paralelní potrubí. Stavba řadu byla v mnohém unikátní

13.1.2026 22:50 | KARLOVY VARY (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech dokončilo první etapu projektu zabezpečení Oblastního vodovodu Karlovarska. V úseku dlouhém 3,4 kilometru dělníci položili paralelní potrubí, které může v případě poruchy nahradit současné. Zároveň může při nedostatku vody v přehradě Stanovice přivádět vodu z Ohře do úpravny vody v Březové u Karlových Varů. Samotná stavba nového vodovodního řadu byla v mnohém unikátní, řekl novinářům ředitel Vodáren a kanalizací Karlovy Vary Zdeněk Frček.
 
"Unikátní je, že většinou se člověk setkává s vodovodem, který se staví v silnici nebo v poli. Tady jsme se dostali do velmi svažitého terénu. A za druhé, ten tunel také není obvyklý. Tak, jak je dlouhý, tak si představte, že to potrubí se muselo montovat jenom z jedné strany, protože z té druhé končí v lázeňském území a tam nebylo možno to rozkopat dlouhodobě a provádět montáže. Takže na začátku se postavila kolejnice dlouhá 1,3 kilometru, položilo se na ní první potrubí a zaměstnanci zhotovitele se do ní opřeli a tlačili ji až na místo," popsal pokládku potrubí v tunelu Frček. Z více než tří kilometrů se potrubí tunelem vedlo v úseku dlouhém 1,3 kilometru.

Karlovarský vodovodní systém je největší v kraji. Zásobuje více než 100 000 obyvatel, pitnou vodu do něj dodává úpravna Březová, jejímž zdrojem je nádrž Stanovice. "Naše sdružení má vodovod ve správě od 90. let. Od té doby jsme ho rozšířili a dnes je na něj kromě Karlových Varů napojeno dalších třicet obcí včetně Ostrova, Chodova, Nové Role či Horního Slavkova," uvedl předseda Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech Alexandr Žák. "V posledních letech se soustředíme na investice do zvýšení bezpečnosti dodávek pitné vody. Již na dvou úpravnách, včetně Březové, jsme instalovali moderní a v ČR unikátní technologii ultrafiltrace, která zajistí spolehlivou výrobu pitné vody, i když se zhorší kvalita přírodního zdroje," doplnil.

A právě na možná rizika spojená se změnou klimatu v budoucnosti bude připraven i paralelní vodovod. Pokud by se stalo, že nádrž Stanovice bude mít málo nebo nekvalitní vodu, může se potrubím brát voda z Ohře a vyčištěná se paralelní trasou pošle zpět do města.

Vzhledem k náročnosti projektu je projekt rozdělen do několika etap. V první etapě se položil vedle původního potrubí mezi úpravnou Březová a Sokolským vrchem nový náhradní vodovod. Vodojemy na Sokolském vrchu jsou hlavním uzlem celého systému. Náměstek primátorky Karlových Varů a místopředseda sdružení Miroslav Vaněk uvedl, že mít mezi nimi a úpravnou jen jeden přivaděč nestačí. Etapu, která stála 168 milionů korun bez DPH, podpořila i dotace z ministerstva zemědělství ve výši 115 milionů korun. V dalších etapách se bude pokračovat výstavbou dvou nových vodovodů ze Sokolského vrchu do Tuhnic. Oba budou sloužit pro zásobování města na levém břehu Teplé.

