Volvo nechalo v Praze předčasně odstranit billboard, který čistil vzduch
Podle Volva mohlo dojít k porušení platných právních předpisů ze strany poskytovatele reklamní plochy. Ten se přitom smluvně zavázal dodržovat veškeré právní předpisy a řídit se etickým kodexem společnosti Volvo Cars. Billboardová kampaň vznikla podle serveru Mediaguru ve spolupráci se společností Superposter a agenturou Knowlimits.
"Jak se následně ukázalo, byla společnost Volvo Car CR ohledně souladu dané plochy s platnou legislativou patrně uvedena v omyl. Volvo na vzniklou situaci reaguje maximálně zodpovědně. Bezprostředně poté, kdy obdržela upozornění veřejnosti a dospěla k vlastním zjištěním, společnost dodavatele vyzvala k okamžitému odstranění reklamního billboardu," uvedla mluvčí Volva Petra Doležalová.
Švédské Volvo, které patří pod čínskou skupinu Geely, prodalo za 11 měsíců v Česku 4087 vozů a patří mu tak 13. příčka na trhu.
reklama