https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/volvo-nechalo-v-praze-predcasne-odstranit-billboard-ktery-cistil-vzduch
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Volvo nechalo v Praze předčasně odstranit billboard, který čistil vzduch

23.12.2025 14:04 (ČTK)
Foto | blinow61 / Depositphotos
Společnost Volvo Car nechala předčasně odstranit velký reklamní billboard umístěný na pražské ulici 5. května. Venkovní plocha, která díky speciální vrstvě zachytává škodlivé emise, mohla porušovat právní předpisy. Podle informací ČTK byl billboard umístěný na místě, kde platí zákaz reklamy.
 
Billboard byl součástí komunikace dlouhodobého závazku firmy ke snižování dopadu na životní prostředí. Pro billboard byla zvolena certifikovaná technologie společnosti Endutex Ibérica. Plachta byla vyrobena z ekologické tkaniny Biotex Mesh a opatřena fotokatalytickou povrchovou úpravou na bázi oxidu titaničitého. Tato technologie aktivně rozkládá oxidy dusíku a těkavé organické sloučeniny, vznikající mimo jiné z automobilové dopravy, a přeměňuje je na neškodné sloučeniny. Naměřené účinky této technologie odpovídají schopnosti stovek vzrostlých stromů čistit městské ovzduší. Šlo o jedinou takovou plochu v ČR.

Podle Volva mohlo dojít k porušení platných právních předpisů ze strany poskytovatele reklamní plochy. Ten se přitom smluvně zavázal dodržovat veškeré právní předpisy a řídit se etickým kodexem společnosti Volvo Cars. Billboardová kampaň vznikla podle serveru Mediaguru ve spolupráci se společností Superposter a agenturou Knowlimits.

"Jak se následně ukázalo, byla společnost Volvo Car CR ohledně souladu dané plochy s platnou legislativou patrně uvedena v omyl. Volvo na vzniklou situaci reaguje maximálně zodpovědně. Bezprostředně poté, kdy obdržela upozornění veřejnosti a dospěla k vlastním zjištěním, společnost dodavatele vyzvala k okamžitému odstranění reklamního billboardu," uvedla mluvčí Volva Petra Doležalová.

Švédské Volvo, které patří pod čínskou skupinu Geely, prodalo za 11 měsíců v Česku 4087 vozů a patří mu tak 13. příčka na trhu.

Pražská EVVOluce

