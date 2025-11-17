https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vrcholovy-kriz-na-nejvyssi-nemecke-hore-kvuli-samolepkam-ceka-oprava
Vrcholový kříž na nejvyšší německé hoře kvůli samolepkám čeká oprava

17.11.2025 12:42 | MNICHOV (ČTK)
Foto | Dieter Goerke / Flickr
Pozlacený vrcholový kříž na nejvyšší německé hoře, alpském vrcholku Zugspitze ve výšce 2962 metrů nad mořem, musí kvůli stovkám samolepek od návštěvníků projít restaurováním. Náprava je značně složitá a nákladná, upozornila bavorská veřejnoprávní rozhlasová a televizní společnost Bayerischer Rundfunk (BR). Sejmutí kříže k opravě u umělecké kovářky v údolí vyžaduje helikoptéru.
 
BR v souvislosti se samolepkami hovoří o šílenství a cituje uměleckou kovářku Andreu Würzingerovou z Eschenlohe, jejíž otec Franz Würzinger kříž pozlacený skutečným zlatem v roce 1993 zhotovil. Když kříž po zhruba 15 letech poprvé zamířil na opravu, byly na něm tehdy podle kovářky tři samolepky. V roce 2017, když kříž dostal nové pozlacení, už na něm bylo asi 70 nálepek. Nyní jich je několik stovek ve třech vrstvách.

Kříž, který váží 300 kilogramů a který je vysoký 4,88 metru, nejprve kovářka zbaví samolepek, poté podklad zbrousí a nanese lak a nové plátkové zlato. Pro opravu pozlacení kříže si objednala 500 kusů plátkového zlata o rozměrech osm krát osm centimetrů, a to za 1500 eur (přes 36 000 Kč). Restaurování pak podle BR bez nákladů na dopravu vyjde na pětimístnou sumu. Hotovo by mělo být do 28. listopadu, tedy do začátku lyžařské sezony.

Vrcholový kříž na Zugspitze je u turistů velmi oblíbený, cesta k němu od lanovky je však náročná, neboť vede přes kovové žebříky a po úzkých skalních římsách. Mnoho návštěvníků ale náročnost podceňuje, proto správci lanovky nechali ve výšce 2950 metrů vztyčit ještě druhý kříž z levných materiálů. Ten mohou turisté polepovat samolepkami podle libosti. Nejvyšší německou horu Zugspitze ročně navštíví zhruba 600.000 lidí.

Stávající pozlacený vrcholový kříž nahradil ten původní z roku 1851, který je nyní umístěn v muzeu v Garmisch-Partenkirchenu. Jsou na něm patrné díry po kulkách. Podle někdejšího ředitele muzea Josefa Kümmerleho se na sklonku druhé světové války v dubnu 1945 nechali na vrchol vyvézt američtí vojáci, kteří na kříž stříleli.

