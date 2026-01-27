https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vysetrovani-vyvezeni-stovek-tun-odpadu-z-nemecka-do-ceska-je-temer-u-konce
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Vyšetřování vyvezení stovek tun odpadu z Německa do Česka je téměř u konce

27.1.2026 12:52 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Vyšetřování nelegálního vyvezení stovek tun odpadu z Německa do Česka je téměř u konce. ČTK to dnes řekl mluvčí státního zastupitelství ve Weidenu Matthias Bauer. Ve vazbě je podle něj stále jednatel firmy Roth International; druhý obviněný, český řidič, už ve vazbě není. Odvoz zbylých zhruba 282 tun odpadu z nelegální skládky v Brně-Horních Heršpicích by mohl začít pravděpodobně ve druhé polovině února, záležet bude na počasí, napsala dnes ČTK mluvčí českého ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.
 
Předloni v prosinci navezly kamiony odpad do Jiříkova na Bruntálsku, neměly k tomu ale patřičné povolení. Původcem odpadu byla podle vyšetřovatelů společnost Roth International, která sídlí v bavorském městě Weiden nedaleko českých hranic a provozovnu má v městečku Wernberg-Köblitz. Specializuje se na demontáž letadel a větrných elektráren. Kromě Jiříkova se později našel odpad od stejné firmy také v Brně-Horních Heršpicích. Českým příjemcem byla firma Piroplastik.

Loni v srpnu zadržely německé úřady v této souvislosti jednatele firmy, kterého viní z toho, že od roku 2022 vyvezl do zahraničí bez patřičných povolení běžný i nebezpečný odpad, a to v 21 případech. Muž je od té doby ve vazbě. Ve vazbě skončil také řidič z povolání z Česka, který se na vyvezení odpadu podle úřadů podílel. "Nyní se ve vazbě nachází už jen jednatel firmy. Rozhodnutí o uvalení vazby na další osobu bylo pozastaveno už před několika měsíci," řekl dnes ČTK Bauer.

Státní zastupitelství ve Weidenu na vyšetřování případu spolupracuje s kolegy z Česka. "Vyšetřování ze strany státního zastupitelství je těsně před uzavřením," řekl ČTK mluvčí weidenské prokuratury. Zda bude na jeho závěr podaná obžaloba, zatím není jasné.

Zodpovědnost za odvezení odpadu z nelegálních skládek v Česku převzala mezitím regionální vláda Horní Falce, jednoho z bavorských správních regionů. Zhruba 300 tun odpadu z Jiříkova odvezla firma, kterou tím německé úřady pověřily, na podzim loňského roku. Z Brna-Horních Heršpic odvezla firma v prosinci 35 tun odpadu, zpočátku ale panovaly na německé straně pochybnosti o původu zbylých 282 tun. Na počátku ledna mluvčí vlády Horní Falce ČTK řekl, že region zajistí odvoz i zbylého odpadu. Náklady hodlají bavorské úřady vymáhat po firmě Roth International, která je nicméně od loňského března v insolvenci.

"Vláda Horní Falce nyní odvoz připravuje. O detailech se zatím stále jedná," řekla dnes ČTK mluvčí hornofalcké vlády Kathrin Kammermeierová. Podle Krejčí by odvoz mohl začít pravděpodobně ve druhé polovině února. "V současnosti se řeší podrobnosti k odvozu odpadů. Odvoz by mohl začít pravděpodobně v druhé polovině února, bude záležet na počasí. Rovněž je nutná spolupráce vlastníka pozemků, se kterým jsme v kontaktu, aby byl navezený německý odpad přístupný pro techniku. Vše proběhne na náklady bavorské strany, MŽP potažmo ČR nic neplatí. Po Jiříkově by mělo dojít k vyčištění i této druhé lokality," uvedla mluvčí.

Pražská EVVOluce

