Výstava Infotherma v Ostravě představí technologie vytápění či úložiště energií

Kompletní technologie vytápění, řešení zateplování, technologie využívání tepla z odpadních vod či úložiště energií budou k vidění na výstavě Infotherma, která se od pondělí do čtvrtka uskuteční na výstavišti Černá louka v Ostravě. Část programu jubilejního 30. ročníku největší tuzemské specializované výstavy zaměřené na vytápění, úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů se poprvé uskuteční v blízké budově Ostravské univerzity. ČTK to řekl ředitel výstavy Petr Kalenda."Vzhledem k tomu, že od září vstoupila v platnost zákonná povinnost vyměnit kotle na pevná paliva v první a druhé emisní třídě, bude výstava jedinečnou příležitostí k zhlédnutí a výběru jiných, ekologičtějších zdrojů tepla," uvedl ředitel.

O novinkách i možnostech získat podporu od státu budou návštěvníky informovat poradenská místa. Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) a ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman v pondělí na Infothermě představí podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám na renovace a energetické úspory rodinných domů a nabídku nových investic z programu Greengas Modernizačního fondu.

"Mimo kompletní technologie vytápění budou k vidění řešení související se zateplením fasád, střech, stropů, podlah, výměnou oken a stínicí technikou, systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, využívání tepla z odpadních vod, ekologické ohřevy vody, solární, termické a fotovoltaické systémy, zelené střechy, úložiště energií. Všechny vyjmenované oblasti spadají pod nejefektivnější dotační program zaměřený na úspory energií v budovách určených pro trvalé bydlení," uvedl Kalenda.

Hlavním posláním Infothermy je podle něj prezentovat nejmodernější produkty, aktuality a služby, které potenciálním zákazníkům dokážou snížit rostoucí náklady spojené s energiemi. Zároveň výstava ukazuje směry, kterými se bude problematika energií a úspor v nejbližší době ubírat. "Pro návštěvníky bude připraven edukativní stánek na téma energií a jejich efektivního využití," uvedl Kalenda.

Infotherma bude otevřená od pondělí 20. do středy 22. ledna denně od 09:00 do 18:00 a ve čtvrtek 23. ledna od 09:00 do 16:00. Plné vstupné stojí 150 korun, zlevněné 50, zájemci si ale po registraci mohou stáhnout volnou vstupenku. Odborné školy po domluvě s pořadateli mají vstup zdarma. Podrobné informace a program výstavy najdou zájemci na jejích internetových stránkách.

