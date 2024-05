Výstava v Brně ukazuje Amazonii očima jejích domorodých obyvatel

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Kulturní a přírodní rozmanitost Amazonie přibližuje nová výstava v brněnském Pavilonu Anthropos. Připravil ji mezinárodní tým a přináší vhled do života domorodých obyvatel, a to jejich vlastníma očima, řekli novinářům tvůrci výstavy. Návštěvníci tak poznají, jak obyvatelé Amazonie chápou přírodu, jaké mají mýty a rituály nebo jak vypadá jejich hmotná kultura, a to prostřednictvím historických artefaktů i výrobků současných řemeslníků.Badatelé v Amazonii oslovovali zástupce původních etnik, ptali se jich, jak vidí sami sebe a okolní svět. Některé videonahrávky a animace, třeba příběh o původu řeky Amazonky a pralesů, tvoří součást výstavy.

"Díky spolupráci se zapojenými mezinárodními institucemi a odborníky dostali domorodí obyvatelé možnost sami představit svou společnost a kulturu ze své vlastní perspektivy. Návštěvníci tak získají jedinečnou příležitost nahlížet na život v Amazonii očima jejích obyvatel," řekla spoluautorka výstavy a hispanistka z Masarykovy univerzity Athena Alchazidu.

Výstava Tisíc tváří Amazonie se zaměřuje na etnika z Peru, Ekvádoru, Kolumbie, Venezuely a Brazílie. Návštěvníci si prohlédnou věci denní potřeby, zbraně, rituální a obřadní artefakty, amulety, oděvy či ozdoby. Pochopí symboliku vzorů, barev i materiálů.

"Chtěli jsme ukázat, jaký je každodenní život, jak se zdobí keramika, jak se vychovávají děti," uvedla Narcisa Ullauriová z Azuayské univerzity v Ekvádoru.

Dalším tématem výstavy je příroda, biodiverzita a ekologie. "Dermoplastické preparáty, lidově řečeno vycpaniny, doplní ilustrace Jana Dungela, nechybí ani živé exponáty. K vidění budou plody rostlin, ukázky dřevin a další přírodniny," uvedla spoluautorka výstavy Sylva Brychtová.

Na přípravě výstavy spolupracovalo Moravské zemské muzeum s řadou českých i zahraničních institucí, univerzitami z Ekvádoru, Peru a Velké Británie, Náprstkovým muzeem v Praze, brněnskou zoologickou zahradou nebo brněnskými středními, vysokými i uměleckými školami.

