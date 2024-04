Výstava v říčanském muzeu otevírá návštěvníkům okna do přírody

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Photodiem / Shutterstock.com Díky příkladům dobré praxe ze škol a školek v Říčanech i okolí se návštěvník může seznámit s moderními metodami výuky, jako jsou například pokusy, badatelství nebo učení zážitkem.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Moderní metody učení ukazuje nová interaktivní výstava Okna do přírody v muzeu v Říčanech u Prahy. Návštěvníci otvírají pomyslná okna do přírody a zkoumají, jak se spolu domlouvají mravenci, co dobrodružného se děje v kompostu nebo jak vypadají kameny uvnitř, informovala ČTK Marie Tvrdoňová z muzea.

Výstava se zaměřuje hlavně na vzdělávání o přírodě. Klade si otázku, jak učit o přírodě jinak než z učebnice, aby to děti bavilo a z učení si odnesly maximum, a zda je to vůbec ve škole možné. Díky příkladům dobré praxe ze škol a školek v Říčanech i okolí se návštěvník může seznámit s moderními metodami výuky, jako jsou například pokusy, badatelství nebo učení zážitkem.

Součástí expozice je i opravdový mamutí kel nebo kost srstnatého nosorožce z poslední doby ledové. "Zážitky z výstavy návštěvníky naladí, aby vyrazili zažívat dobrodružství přímo do přírody. Připravili jsme pro ně výletní trasy v okolí Říčan s pracovními listy a originálními aktivitami přímo v terénu," uvedla kurátorka Edita Ježková. Výstava je pro veřejnost otevřena do 1. září v otvírací době muzea, tedy od úterý do čtvrtka a v sobotu a neděli od 14:00 do 18:00.

Muzeum zřizované městem má expozice v hlavní budově v Rýdlově ulici, dalšími prostory jsou hájovna či geopark. Ročně ho navštíví přes 20.000 lidí. Kromě výstav pořádá programy pro školáky a nabízí i workshopy pro učitele. Loni získalo mezinárodní ocenění Živa Award 2023 za kreativitu.

reklama