Za špatným chováním ke zvířatům v Perné nebyl zaměstnanec družstva, uvedl jeho předseda

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Za špatným chováním ke zvířatům na farmě Perná, která je součástí Zemědělského obchodního družstva Lešná na Vsetínsku, stál jeden člověk, který nebyl zaměstnancem družstva. Na jeho chování měl vliv i alkohol, řekl ČTK předseda představenstva družstva Radim Bajar. Muž už na farmě nepracuje, družstvo zpřísnilo opatření, například rozšiřuje kamerový systém, uvedl Bajar.Farma Perná je jednou z 12 farem v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji, na kterých se podle spolku Zvířata nejíme týrala zvířata. Spolek tento týden zveřejnil záběry týrání zvířat, šlo podle něj o farmy dodávající kravské mléko společnosti Kunín.

Případem špatného zacházení se zvířaty na farmě v Perné se zabývá Krajská veterinární správa Zlínského kraje. "Podnět jsme dostali už v loňském roce, 6. září, s tím, že videa byla minimálně s dvouměsíčním zpožděním. V chovu se udělala kontrola a konstatovalo se tam týrání. Momentálně probíhá námitkové řízení,“ řekl ČTK ředitel krajské veterinární správy Michal Kamarád.

Bajar uvedl, že muž, který byl zachycený na kameře, nebyl zaměstnanec družstva. "Máme smlouvu o dílo s firmou, která nám zajišťuje částečně některé práce, a to na svou odpovědnost," řekl. Pracovníků v zemědělské výrobě je málo. "Spolupráce s nimi byla až do té kauzy velmi dobrá. I když jsme muže nezaměstnávali, stalo se to na naší farmě a vrhá to na nás špatné světlo. Je to něco, co se stávat nesmí, bylo to za hranou, nevhodné chování ke zvířatům zapříčiněné z větší části, si myslím, požitím alkoholických nápojů," uvedl předseda představenstva.

"Promluvili jsme si s firmou, že půjde pryč, a mezitím vznikl záznam, firma ho vyměnila a když přišla kontrola z veteriny, už u nás na farmě nepracoval," dodal Bajar.

Družstvo poté zpřísnilo opatření. "Dále s firmou spolupracujeme, ale máme větší nároky. Zootechnik si to více hlídá, rozšiřujeme kamerový systém, abychom to měli sami více pod dohledem. Domluvili jsme se s jednatelem té firmy, že pokud by nastal ještě jeden problém, tak s nimi spolupráci okamžitě končíme," uvedl Bajar.

Záběry jsou pořízené na farmách v Suchdole, Perné, Horní Tošanovice, Nižní Lhoty, Poruba, Starý Jičín, Košatka, Luboměř, Jindřichov, Libhošť, Skalice a v Kelči na Vsetínsku. Informace o tom, že by někdo zvířata týral také na farmě v Kelči, podle Kamaráda krajští veterináři nemají.

reklama