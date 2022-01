Záchranná stanice Prahy pro volně žijící živočichy loni přijala 5275 zvířat

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Magistrát hl. m. Prahy Současná kapacita stanice už nedostačuje, pražský magistrát hledá firmu, která postaví nový areál s dvojnásobnou kapacitou.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v pražských Jinonicích v roce 2021 nově přijala 5275 zvířat 139 různých druhů, více jich bylo pouze v roce 2019. ČTK to sdělila Petra Fišerová, mluvčí městské organizace Lesy hlavního města, která záchrannou stanici provozuje. Současná kapacita stanice podle ní už nedostačuje, pražský magistrát hledá firmu, která postaví nový areál s dvojnásobnou kapacitou.

Měl by vzniknout podle projektu zpracovaného firmou L2o-architects na místě stávajícího areálu a bude moci ročně k ošetření přijmout až 10 000 zraněných volně žijících zvířat. Stavět by se mělo začít letos, hotovo by mělo být v roce 2023. Veřejná zakázka má odhadovanou hodnotu 206 milionů korun bez DPH a zájemci o účast v tendru mohou své nabídky posílat do 27. ledna.

V nové stanici by měly vzniknout mimo jiné veterinární ordinace, specializovaná rehabilitační zařízení, léčebné oddělení pro labutě a vodní ptáky a odchovna veverek. V plánu je také vznik přednáškové místnosti, kde se budou konat edukační programy pro veřejnost. Nyní zařízení funguje v provizorních podmínkách stavebních buněk a dočasných voliér.

Počet zraněných či jinak handicapovaných zvířat, které stanice ročně přijme, podle mluvčí v posledních letech stoupá. Zatímco například v roce 2017 bylo nově přijato 4134 zvířat, v roce 2020 jich bylo o 1052 více.

Záchrannou stanici se sídlem v Jinonicích provozují od roku 2012 Lesy hlavního města, příspěvková organizace Prahy. Uzdravená zvířata se vrací do volné přírody. Živočichové, jimž zdravotní stav návrat do volné přírody neumožňuje, putují do zookoutků. Ty jsou například v Malé Chuchli a v Kunratickém lese.

reklama