Záchrannou stanici živočichů v Plzni čeká po 30 letech rozšíření a modernizace

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Záchranná stanice živočichů v Plzni, která zachraňuje a pečuje o volně žijící živočichy z velké části Plzeňského kraje, zahájila dnes oficiálně celkovou rekonstrukci a modernizaci svého areálu a navazující výstavbu léčebné části.Zhruba za dva roky by měl být hotový nový komplex, který bude mít přibližně dvakrát větší rozlohu než současný více než 30 let starý areál v okrajové části městského obvodu Doubravka. Zařízení se bude budovat po etapách za plného provozu stanice a rozšíří se na sousední pozemky, které bezplatně věnovala zvířecím záchranářům Plzeň. Při slavnostním zahájení stavby to dnes řekl vedoucí stanice Karel Makoň. "Naším cílem je vybudovat špičku léčebných zařízení pro volně žijící živočichy v republice," řekl. Současná stanice už potřebám zvířat i zvířecích zachránců nestačí kapacitně, funkčně a nevyhovuje ani všem normám. V novém komplexu budou tři voliéry o rozměrech pětkrát pět metrů s přepouštěcím zařízením, jedna velká rozletová voliéra o rozměru asi pětkrát 12 metrů a další menší voliéry dostupné ze společné obslužné uličky. Záchranáři se konečně dočkají také šatny, sociálního zařízení a provozních prostor na sklad krmení, materiálu a nářadí, boxu na lodě a moderně vybavené veterinární ošetřovny. Stanice bude mít také víceúčelovou místnost. "Bude sloužit jako kancelář, kde budu moci přespat, když tu budu mít na starost mláďata, kde budou moci nabídnout veterináři kávu nebo kam se schovám s dětmi při dešti. Stanice se totiž věnuje také ekologické výchově. "Stále jsme ale primárně léčebné zařízení, nejsme zoologická zahrada ani útulek," dodal Makoň. Stavba nového komplexu přijde na 22 milionů korun, z evropského Operačního programu Životní prostředí získala stanice deset milionů korun, po čtyřech milionech přispějou partneři stanice - Plzeň a Plzeňský kraj. Zbytek musí zaplatit Dobrovolný ekologický spolek ochrana ptactva (DES OP), který stanici provozuje. Milion uspořil v minulých letech, zbývající peníze chce získat díky darům sponzorů a dárců. "Hledáme silného sponzora, který by chtěl využít příležitost být při tomto zlomovém kroku v historii stanice," řekl Makoň. Kolem DES OP se podle něj pohybuje asi 200 dobrovolníků, kteří podle svých možností pomáhají přímo se zvířaty nebo s provozem a chodem stanice. "Dalších 650 lidí nás permanentně sleduje a podporuje nás finančně i morálně," řekl Makoň. Ročně má stanice kolem tisícovky výjezdů k ohroženým nebo zraněným zvířatům a postará se přibližně o 700 zvířecích pacientů. Stanice zachránila za 30 let tisíce volně žijících živočichů, kromě toho se členové spolku věnují také kroužkování ptáků, úpravě a rekonstrukcím čapích hnízd a dalším projektům. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

