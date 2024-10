Zájemci mohou požádat o nový grant na ozelenění měst či venkova

Foto | Jonathan Kemper / Jonathan Kemper / Unsplash

Zájemci mohou požádat o nový grant Nadace Partnerství na ozelenění měst či venkova. Cílí na projekty zaměřené na zastavěné části měst, jde například o vhodné úpravy vnitrobloků, zelené střechy, zasakování vody ze srážek a podobně, informoval mluvčí nadace David Kopecký.Grant vznikl za finanční podpory firmy Strabag, v prvním ročníku je k dispozici celková částka 1,5 milionu korun. "Letošním pilotním ročníkem zahajujeme dlouhodobou spolupráci na grantovém a asistenčním programu. Zaměřili jsme jej na zvýšení odolnosti našich obcí a měst. Průnik zájmů Nadace Partnerství a společnosti Strabag jsme našli v podpoře aktivních lidí a udržitelných projektů zmírňující dopady změny klimatu,” uvedl ředitel Nadace Partnerství Petr Kazda.

Grantový program je zaměřený právě na uskutečnění přírodě blízkých adaptačních opatření v městském a venkovském prostředí, která pomohou zmírňovat dopady klimatické změny. Jde například o vhodné úpravy vnitrobloků, zelené střechy, zasakování vody ze srážek, revitalizace a vznik školních a komunitních zahrad nebo využití moderních technologií pro výsadby stromů. Zájemci mohou žádat o podporu projektů v rozmezí od 50 000 do 200 000 korun.

Výzva je určena nejen obcím, ale také neziskovým organizacím, školám a dalším subjektům. Nadace upřednostní projekty, které zapojí veřejnost do jejich přípravy a uskutečnění, stejně jako ty, které vycházejí z příkladů dobré praxe, například z databáze www.adapterraawards.cz. Nebo takové, které mají potenciál se inspirací stát.

Projekty se mohou uskutečnit na veřejných místech po celém území ČR v období od října 2024 do listopadu 2025. Součástí výzvy je také následná péče o vysazenou zeleň a další adaptační opatření, která musí být zajištěna minimálně po dobu pěti let. Termín pro podání žádostí je do 16. prosince 2024.

