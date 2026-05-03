Zbrašovské jeskyně na Přerovsku slaví 100 let, pro turisty mají nový přístřešek

3.5.2026 14:13 | HRANICE (ČTK)
Foto | Dobesova / Wikimeda Commons
Turisté mířící do Zbrašovských aragonitových jeskyní v Teplicích nad Bečvou na Přerovsku mohou využít nový přístřešek nedaleko vstupní budovy. Stavba ve stylu kolonády bude sloužit i vzdělávacím a kulturním akcím, řekla při jejím otevření vedoucí správy jeskyní Barbora Šimečková. Nové turistické zázemí je součástí oslav 100 let od zpřístupnění jeskyní. Výročí letos připomene několik akcí.
 
Nový přístřešek byl postaven v místě skládky odpadu z bývalé kotelny. Je u svahu a pod přístupovou cestou k němu je páteřní infrastruktura lázní. I to byl důvod jeho komplikované stavby, jejíž cena přesáhla sedm milionů korun.

Otevřený objekt se zastřešením a vysokými sloupy funguje jako zajištění skalního svahu, i jako úkryt turistům před nepřízní počasí. "Zvyšuje také potřebnou kapacitu prostoru pro návštěvníky, krytého před deštěm, ve dnech návštěvnické špičky, když krytá terasa nedostačuje," řekl dnes ředitel Správy jeskyní ČR Milan Jan Půček. Pracovníci správy jeskyní využijí přístřešek i k dalším aktivitám. "Příkladem jsou programy pro školní děti. Můžeme si zde s nimi sednout ke stolečkům a pracovat s pracovními listy," doplnila Barbora Šimečková. Zázemí mohou rovněž využít cyklisté.

Otevření přístřešku je první akcí letošních oslav 100. výročí zpřístupnění Zbrašovských aragonitových jeskyní. "Máme během celého roku připraveno několik akcí pro různé cílové skupiny, od dětí, přes milovníky historie po pamětníky či seniory," uvedla vedoucí jeskyní. Na sobotu 30. května je připravený jeskyňářský den, jehož součástí bude prohlídka jeskyní při baterkách či jeskyňářské disciplíny. Ve středu 22. června jsou v plánu historické prohlídky s průvodci v dobových kostýmech a 29. srpna akce s názvem Na kus řeči o jeskyních, na kterou jsou zváni především pamětníci.

Zbrašovské aragonitové jeskyně jsou jedinými zpřístupněnými jeskyněmi hydrotermálního původu v Česku. Na jejich vzniku se kromě srážkové vody podílela i teplá uhličitá kyselka. Ta se využívá v lázních Teplice nad Bečvou k léčbě nemocí srdce a krevního oběhu.

Jeskyně byly v místním kamenolomu objeveny na přelomu roku 1912 až 1913. Objev je spojen se jmény bratří Josefa a Čeňka Chromých, kteří do nich poprvé pronikli a následně se věnovali jejich průzkumu. V roce 1914 byla vybudována pohodlnější přístupová cesta z údolí Bečvy a od roku 1926 jsou jeskyně elektricky osvětlené a přístupné turistům. Celková délka známých chodeb je 1,4 kilometru, návštěvníci absolvují trasu dlouhou 375 metrů. Unikátem jsou kuželovité raftové stalagmity nebo kulovité povlaky stěn připomínající koblihy. Vzácná modifikace uhličitanu vápenatého, minerál aragonit, vytváří na stěnách bílé jehlicovité krystaly.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
