Žďár nad Sázavou staví re-use centrum, kam bude možné odložit použitelné věci
V centru budou moci lidé odevzdávat například autosedačky, hračky, sportovní vybavení nebo nádobí. Vzhledem k omezenému prostoru tam zřejmě bude možné odkládat jen menší kusy nábytku. Radnice nepočítá ani s přebíráním elektrospotřebičů, protože by kvůli jejich kontrole musela zaměstnat revizního technika. Provozní podmínky re-use centra se ale ještě připravují, uvedla mluvčí města Blanka Sobolová.
Ve městě s více než 20 000 obyvateli zatím mohou lidé odkládat malé věci, které ještě mohou sloužit, na vyhrazených místech na městském úřadě a u plaveckého stadionu. Zájemci mohou nepotřebné věci nebo vybavení nabídnout také na facebooku Votoč věci, jde o iniciativu tamní obyvatelky.
Na Vysočině vznikla v minulých letech re-use centra ve více městech. V krajské Jihlavě funguje přes dva roky Útulek věcí v bývalém vojenském areálu v Pístově. Otevřený je dvakrát v týdnu na dvě až tři hodiny, za tu dobu přijde okolo 50 lidí, uvedla radnice. Najít se tam dá nábytek, nádobí, obrazy, kočárky, hračky, stavební materiál i nářadí a knížky. Zájemci si mohou některé věci za mírný poplatek vypůjčit, třeba nádobí na oslavy nebo lyže.
