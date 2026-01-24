https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zdar-nad-sazavou-stavi-re-use-centrum-kam-bude-mozne-odlozit-pouzitelne-veci
Žďár nad Sázavou staví re-use centrum, kam bude možné odložit použitelné věci

24.1.2026 16:46 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Radnice ve Žďáru nad Sázavou staví centrum, v němž budou moci lidé odkládat věci, které ještě mohou posloužit jiným. Takzvané re-use centrum bude v hale u sběrného dvora firmy AVE, kterou stavbaři do osmi měsíců upraví pro nové využití. Na akci za 3,36 milionu korun dostalo město dotaci přes 2,3 milionu korun z operačního programu Životní prostředí. Uvedl to místostarosta Rostislav Dvořák (KDU-ČSL).
 
"Projekt spočívá v přestavbě ocelové haly, která dříve sloužila jako sklad a dílna," uvedl Dvořák. Hala bude zateplená a bude v ní zázemí pro obsluhu. "Výsledkem bude prostor určený pro opětovné využití použitých věcí, které by jinak skončily jako odpad na sběrném dvoře," řekl. Město počítá s tím, že se centrum bude prezentovat na sociálních sítích a bude mít webovou stránku.

V centru budou moci lidé odevzdávat například autosedačky, hračky, sportovní vybavení nebo nádobí. Vzhledem k omezenému prostoru tam zřejmě bude možné odkládat jen menší kusy nábytku. Radnice nepočítá ani s přebíráním elektrospotřebičů, protože by kvůli jejich kontrole musela zaměstnat revizního technika. Provozní podmínky re-use centra se ale ještě připravují, uvedla mluvčí města Blanka Sobolová.

Ve městě s více než 20 000 obyvateli zatím mohou lidé odkládat malé věci, které ještě mohou sloužit, na vyhrazených místech na městském úřadě a u plaveckého stadionu. Zájemci mohou nepotřebné věci nebo vybavení nabídnout také na facebooku Votoč věci, jde o iniciativu tamní obyvatelky.

Na Vysočině vznikla v minulých letech re-use centra ve více městech. V krajské Jihlavě funguje přes dva roky Útulek věcí v bývalém vojenském areálu v Pístově. Otevřený je dvakrát v týdnu na dvě až tři hodiny, za tu dobu přijde okolo 50 lidí, uvedla radnice. Najít se tam dá nábytek, nádobí, obrazy, kočárky, hračky, stavební materiál i nářadí a knížky. Zájemci si mohou některé věci za mírný poplatek vypůjčit, třeba nádobí na oslavy nebo lyže.

