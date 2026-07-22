Zemědělci na jihu Čech snižují stavy skotu, kvůli suchu nemají krmivo
Část zemědělců v minulých dnech sekala trávu podruhé v sezoně, aby tím získala další krmivo. I v tomto případě se zdá, že objem bude výrazně nižší než loni. "Ještě jsme udělali jedny otavy, vybrali jsme si z toho to lepší, ale bylo toho také minimum. Uvidí se, jestli ještě něco naroste, ale to už bývá horší kvalita," uvedl předseda představenstva zemědělského družstva Novosedly Bohumil Hradecký.
Nedostatek krmiva pro dobytek na jihu Čech s sebou přinesl další negativní jev. Zemědělci evidují krádeže balíků sena, které často bývá volně uskladněné. "Bohužel je to tak. Jsou lidé, kteří si řeknou, proč by seno kupovali, když si ho můžou ukrást zadarmo," řekl Hradecký. Cena za balík sena se pohybovala kolem 500 korun. V současnosti jsou někteří zemědělci ochotni zaplatit i 2000 korun.
Podle Šťastné zřejmě nebude nedostatek sena a trávy jediným letošním problémem. "Nižší výnosy obilnin mohou znamenat také nedostatek slámy, která je nezbytná jako stelivo pro skot i jako součást objemných krmiv. Pokud se potvrdí slabší sklizeň, lze očekávat růst cen slámy i složitější zásobování živočišných podniků," řekla.
Jihočeští farmáři loni chovali 222 300 kusů skotu, meziročně o 1500 méně. I tak to byl nejvyšší počet hovězího dobytka mezi kraji v Česku. Počet krav se meziročně snížil o 3,9 procenta na 91 700 kusů, dojených krav ubylo 4,4 procenta. Množství krav na jihu Čech tvořilo 16,1 procenta celorepublikového počtu, čímž si Jihočeský kraj udržel první příčku mezi regiony.
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