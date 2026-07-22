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Zemědělci na jihu Čech snižují stavy skotu, kvůli suchu nemají krmivo

22.7.2026 18:32 | ČESKÉ BUDĚJOVICE (ČTK)
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Zdroj | Depositphotos
Někteří zemědělci na jihu Čech snižují stavy skotu v chovech, protože pro něj kvůli suchu nemají dostatek krmiva. První seče trávy, která je základní potravou pro dobytek, přinesly až o dvě třetiny nižší výnos než loni. ČTK to řekla ředitelka jihočeské agrární komory Hana Šťastná. Navíc kvůli vyššímu zájmu o porážku skotu čekají zemědělci dlouho na volný termín na jatkách.
 
"Případná redukce stád přitom nemusí znamenat jen ekonomickou ztrátu pro samotné farmáře. Již nyní máme hlášený problém s kapacitou blízkých porážek skotu. Česká jateční síť se v posledních desetiletích výrazně zmenšila a při větší nabídce zvířat mohou vznikat delší čekací lhůty nebo nutnost převážet skot na větší vzdálenosti. To by dále zvyšovalo náklady chovatelů," uvedla Šťastná.

Část zemědělců v minulých dnech sekala trávu podruhé v sezoně, aby tím získala další krmivo. I v tomto případě se zdá, že objem bude výrazně nižší než loni. "Ještě jsme udělali jedny otavy, vybrali jsme si z toho to lepší, ale bylo toho také minimum. Uvidí se, jestli ještě něco naroste, ale to už bývá horší kvalita," uvedl předseda představenstva zemědělského družstva Novosedly Bohumil Hradecký.

Nedostatek krmiva pro dobytek na jihu Čech s sebou přinesl další negativní jev. Zemědělci evidují krádeže balíků sena, které často bývá volně uskladněné. "Bohužel je to tak. Jsou lidé, kteří si řeknou, proč by seno kupovali, když si ho můžou ukrást zadarmo," řekl Hradecký. Cena za balík sena se pohybovala kolem 500 korun. V současnosti jsou někteří zemědělci ochotni zaplatit i 2000 korun.

Podle Šťastné zřejmě nebude nedostatek sena a trávy jediným letošním problémem. "Nižší výnosy obilnin mohou znamenat také nedostatek slámy, která je nezbytná jako stelivo pro skot i jako součást objemných krmiv. Pokud se potvrdí slabší sklizeň, lze očekávat růst cen slámy i složitější zásobování živočišných podniků," řekla.

Jihočeští farmáři loni chovali 222 300 kusů skotu, meziročně o 1500 méně. I tak to byl nejvyšší počet hovězího dobytka mezi kraji v Česku. Počet krav se meziročně snížil o 3,9 procenta na 91 700 kusů, dojených krav ubylo 4,4 procenta. Množství krav na jihu Čech tvořilo 16,1 procenta celorepublikového počtu, čímž si Jihočeský kraj udržel první příčku mezi regiony.

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