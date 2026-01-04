https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zenu-pri-ture-v-horach-v-coloradu-zrejme-zabila-puma-americka
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ženu při túře v horách v Coloradu zřejmě zabila puma americká

4.1.2026 00:17 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Doryce S / Flickr
Žena, která byla sama na pěší túře v horách v severním Coloradu, se ve čtvrtek zřejmě stala obětí pumy americké. Podle úřadů by mohlo jít o první smrtící útok této kočkovité šelmy ve státě za posledních více než 25 let. Informovala o tom agentura AP.
 
Útok predátora se odehrál v horách jižně od obce Glen Haven, asi 11 kilometrů severovýchodně od města Estes Park, které je pokládáno za vstupní bránu do východní části národního parku Skalnaté hory.

Později téhož dne pracovníci státní ochrany přírody v oblasti objevili dvě pumy, které následně zastřelili, uvedla Kara Van Hooseová ze správy coloradských národních parků.

Krátce před polednem narazili dva turisté na pumu poblíž těla ženy na odlehlém úseku stezky. Turisté po šelmě házeli kameny, aby ji odehnali a mohli se pokusit ženě pomoci, uvedla Van Hooseová. Jeden z nich byl lékař, který se oběti ujal, ale nenahmatal puls.

Podrobnosti o zraněních ženy a přesné příčině smrti nebyly bezprostředně zveřejněny. Podle Van Hooseové v oblasti pokračuje pátrání po dalších pumách.

Pumy americké lze v tomto ročním období v oblasti poměrně často spatřit, avšak na lidi útočí jen velmi ojediněle. Poslední smrtící útok pumy americké v Coloradu se stal v roce 1999, kdy šelma zabila tříleté dítě. O dva roky dříve puma americká ve státě zabila desetiletého chlapce, který byl na výletě s rodinou.

Předloni v severní Kalifornii puma americká pronásledovala dva bratry a pak na ně zaútočila a jednoho zabila.

Puma americká, známá také jako horský lev, kaguár, stříbrný lev nebo panter, je druhá největší kočkovitá šelma Ameriky a čtvrtá největší na světě. Odhaduje se, že jen v Coloradu jich žije ve volné přírodě až 7000. Samci mohou dosáhnout váhy téměř 70 kilogramů.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Slon indický Foto: chem7 Flickr.com Na Srí Lance vykolejil vlak po srážce se stádem slonů, zabil šest z nich Slon indický Foto: chem7 Flickr.com Při omývání slonů v Thajsku zemřela 22letá Španělka, zvíře ji probodlo klem Křeček Foto: Depositphotos Téměř 580 zvířat se udusilo poté, co v dallaském nákupním centru vypukl požár

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist