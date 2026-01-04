Ženu při túře v horách v Coloradu zřejmě zabila puma americká
Později téhož dne pracovníci státní ochrany přírody v oblasti objevili dvě pumy, které následně zastřelili, uvedla Kara Van Hooseová ze správy coloradských národních parků.
Krátce před polednem narazili dva turisté na pumu poblíž těla ženy na odlehlém úseku stezky. Turisté po šelmě házeli kameny, aby ji odehnali a mohli se pokusit ženě pomoci, uvedla Van Hooseová. Jeden z nich byl lékař, který se oběti ujal, ale nenahmatal puls.
Podrobnosti o zraněních ženy a přesné příčině smrti nebyly bezprostředně zveřejněny. Podle Van Hooseové v oblasti pokračuje pátrání po dalších pumách.
Pumy americké lze v tomto ročním období v oblasti poměrně často spatřit, avšak na lidi útočí jen velmi ojediněle. Poslední smrtící útok pumy americké v Coloradu se stal v roce 1999, kdy šelma zabila tříleté dítě. O dva roky dříve puma americká ve státě zabila desetiletého chlapce, který byl na výletě s rodinou.
Předloni v severní Kalifornii puma americká pronásledovala dva bratry a pak na ně zaútočila a jednoho zabila.
Puma americká, známá také jako horský lev, kaguár, stříbrný lev nebo panter, je druhá největší kočkovitá šelma Ameriky a čtvrtá největší na světě. Odhaduje se, že jen v Coloradu jich žije ve volné přírodě až 7000. Samci mohou dosáhnout váhy téměř 70 kilogramů.
