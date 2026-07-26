Zlínská zoo má v Africe výzkumný projekt zaměřený na ochranu hadilovů písařů
Výsledky výzkumu přiblíží změny africké krajiny a navrhnou opatření, která přispějí k ochraně nejen hadilovů písařů. Zahrada podpoří výzkumný projekt organizace BirdLife, peníze půjdou ze sbírky 4Nature, pomocí které návštěvníci se zahradou pomáhají chránit vzácné druhy zvířat v místě jejich přirozeného výskytu. "Zoo Zlín dlouhodobě dokazuje, že moderní zoologická zahrada není jen místem pro poznávání zvířat, ale také významným partnerem při jejich ochraně ve volné přírodě. Mám radost, že díky sbírce 4Nature mohou návštěvníci společně se zoo přispívat ke konkrétním projektům, které mají skutečný dopad na zachování ohrožených druhů," uvedl primátor Zlína Jiří Korec (ANO).
Zlínská zahrada chová hadilovy od roku 2002. Dosud odchovala 14 mláďat, i letos chovatelé pečují o vylíhnuté mládě. "Při krmení mláděte používáme loutku imitující hlavu dospělého hadilova, aby u ptáčete nevznikla fixace na člověka. Jakmile mládě zesílí, přesuneme jej k chovnému páru," uvedl zoolog Václav Štraub. Dva mladé hadilovy mohou návštěvníci vidět v průchozí voliéře supů Gora Ark, chovné páry jsou v chovatelském zázemí.
Hadilov písař na rozdíl od většiny dravců tráví převážnou část života na zemi. Potravu loví pomocí dlouhých nohou, jde zejména o hady, ještěrky, drobné savce a hmyz. Dorůstá výšky až 150 centimetrů a může vážit až 4,5 kilogramu.
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