Zlínská zoo připravuje stavbu expozic inspirovaných Indonésií a její faunou
Vybudování Nusantary by navíc umožnilo přesunout tapíry čabrakové z dočasného pobytu v bývalém pavilonu slonů. "Tím pádem bychom se mohli pustit do úpravy tohoto pavilonu i přilehlého výběhu a celý prostor nově nachystat pro okapi, vzácně chované blízké příbuzné žiraf. Na zmiňovaném pavilonu už nyní probíhá kompletní oprava střechy," uvedl ředitel.
V asijské oblasti zoologické zahrady by mělo v červnu začít sloužit návštěvníkům bistro Bagha, které nabídne indickou kuchyni. Jeho vybudování by mělo přijít přibližně na 16 milionů korun. Projekčně letos zoo navíc připraví hned tři nové expozice. "V asijské oblasti to budou expozice pro levharty obláčkové a výběh pro gaury indické, v australské pro vačnatce vombaty," uvedl Horský.
U sezonního vstupu do zoo řemeslníci zastřeší parkoviště a na vzniklou plochu umístí přibližně 1200 solárních panelů. "Realizací fotovoltaiky pokryjeme podstatnou část naší spotřeby elektrické energie, navíc přebytky vyrobené elektřiny budeme sdílet s Energetickým společenstvím Zlín, které zaštiťuje městská organizace Teplo Zlín," doplnil ředitel.
Novinky zoo chystá také v návštěvnickém servisu. "Na sezonním vstupu nainstalujeme dvě nové automatické pokladny pro výdej vstupenek. Podstatně tak zvýšíme rychlost odbavení návštěvníků, kteří nevyužívají elektronické vstupenky," uvedla Mikešová.
Zahrada dále změnila skladbu zážitkových programů. "Na e-shopu zoo si již nyní zájemci mohou zakoupit nové, atraktivní kombinace. Letošní novinkou a současně velkým hitem je zážitek u lvů a jaguárů, znovu nabídneme i setkání u lemurů. V srpnu vás pozveme na několikadenní africké trhy u nedávno otevřeného centra lvů," doplnila Mikešová.
V uplynulém roce do zlínské zoologické zahrady přišlo rekordních 812.172 návštěvníků. Hranici 800.000 návštěvníků za rok zahrada překonala poprvé ve své téměř osmdesátileté historii.
reklama