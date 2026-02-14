https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zlinska-zoo-zacne-v-sobotu-nabizet-letni-primestske-tabory-zajem-o-ne-roste
Zlínská zoo nabízí letní příměstské tábory, zájem o ně roste

14.2.2026 12:05 | ZLÍN (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Zlínská zoologická zahrada začíná nabízet letní příměstské tábory pro děti pro letošní rok. Zájem o ně každoročně roste, při elektronickém přihlašování jsou často všechny termíny zabrány za hodinu. Pr Táborů a netradičního poznání zahrady se mohou v létě zúčastnit v 18 turnusech přes čtyři stovky dětí.
 
"Tábory nabízejí kombinaci zážitků, poznávání i aktivního pohybu v jedinečném prostředí. Během pěti dnů se děti zábavnou a hravou formou seznámí s exotickými druhy zvířat, nahlédnou do zázemí vybraných expozic a získají více informací o ochraně přírody. Program zahrnuje jízdu vláčkem, aktivity v lanovém centru, výtvarné činnosti i prohlídku zámeckých interiérů," uvedla mluvčí zahrady Romana Mikešová. Děti poznávají návštěvnickou část areálu, zavítají také do chovatelského zázemí, kam běžní návštěvníci nemohou.

Zahrada pořádá příměstské tábory od roku 2014. Začínala s deseti turnusy pro 250 dětí, nyní je to téměř dvojnásobek. Vzhledem k velkému zájmu se může každé dítě zúčastnit pouze jednoho turnusu. Tábory jsou určené dětem ve věku od sedmi do 12 let. Cena je 4700 Kč, pro členy klubu ZOO Zlín Family 4400 Kč.

Do zlínské zoologické zahrady loni přišlo rekordních 812 172 návštěvníků. Hranici 800 000 návštěvníků za rok zahrada překonala poprvé ve své téměř osmdesátileté historii. Dosud rekordní byl rok 2022, kdy branami zoo prošlo 798 514 lidí. Předloni do ní zavítalo 765 585 návštěvníků.

Pražská EVVOluce

