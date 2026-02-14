Zlínská zoo nabízí letní příměstské tábory, zájem o ně roste
14.2.2026 12:05 | ZLÍN (ČTK)
Zahrada pořádá příměstské tábory od roku 2014. Začínala s deseti turnusy pro 250 dětí, nyní je to téměř dvojnásobek. Vzhledem k velkému zájmu se může každé dítě zúčastnit pouze jednoho turnusu. Tábory jsou určené dětem ve věku od sedmi do 12 let. Cena je 4700 Kč, pro členy klubu ZOO Zlín Family 4400 Kč.
Do zlínské zoologické zahrady loni přišlo rekordních 812 172 návštěvníků. Hranici 800 000 návštěvníků za rok zahrada překonala poprvé ve své téměř osmdesátileté historii. Dosud rekordní byl rok 2022, kdy branami zoo prošlo 798 514 lidí. Předloni do ní zavítalo 765 585 návštěvníků.
