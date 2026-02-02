Zoo Zlín a další zoologické zahrady se zapojí do ochranářské kampaně Mokřady pro život
2.2.2026 12:20 | ZLÍN (ČTK)
Na dnešek připadá Světový den mokřadů. "Mezi mokřady patří nejen rašeliniště, prameniště či bažiny, ale také řeky, rybníky, mangrovové porosty, korálové útesy, oázy, solné pánve i obyčejná zahradní jezírka. Ačkoliv se mokřady rozkládají prakticky téměř po celé planetě, od roku 1900 jich zmizelo více než 64 procent," uvedla mluvčí.
Ve zlínské zahradě mohou návštěvníci vidět více než 20 druhů vodních ptáků, kteří se bez mokřadního biotopu neobejdou. "Během kampaně budeme postupně představovat nejvzácnější druhy a tématu se budou věnovat i tradiční vzdělávací akce jako jsou Den Země a Světový den zvířat," uvedla Mikešová.
