Zoo Zlín a další zoologické zahrady se zapojí do ochranářské kampaně Mokřady pro život

2.2.2026 12:20 | ZLÍN (ČTK)
Zlínská zoologická zahrada se zapojí do ochranářské kampaně Mokřady pro život. Jde o kampaň Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií, která bude letos a příští rok věnována ohrožení a ochraně nejcennějších a zároveň nejohroženějších ekosystémů na Zemi, mokřadů. ČTK to sdělila mluvčí zlínské zoo Romana Mikešová.
 
"Do této kampaně se zapojí Zoo Zlín a další zoologické zahrady z České republiky a Slovenska. Během roku budou tak ve zlínské zoo probíhat nejrůznější tematické aktivity a vzdělávací akce zaměřené na návštěvníky zoo i širokou veřejnost," uvedla mluvčí.

Na dnešek připadá Světový den mokřadů. "Mezi mokřady patří nejen rašeliniště, prameniště či bažiny, ale také řeky, rybníky, mangrovové porosty, korálové útesy, oázy, solné pánve i obyčejná zahradní jezírka. Ačkoliv se mokřady rozkládají prakticky téměř po celé planetě, od roku 1900 jich zmizelo více než 64 procent," uvedla mluvčí.

Ve zlínské zahradě mohou návštěvníci vidět více než 20 druhů vodních ptáků, kteří se bez mokřadního biotopu neobejdou. "Během kampaně budeme postupně představovat nejvzácnější druhy a tématu se budou věnovat i tradiční vzdělávací akce jako jsou Den Země a Světový den zvířat," uvedla Mikešová.

