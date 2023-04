Zlínské muzeum představí Jízdu králů i nerostné bohatství Zlínského kraje

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně nabízí výstavu o Jízdě králů v Hluku, Kunovicích, Skoronicích a Vlčnově. Druhá výstava Poklady skryté v podzemí Karpat představí nerostné bohatství Zlínského kraje, sdělila ČTK Alena Babicová, mluvčí zlínského Baťova institutu, ve kterém muzeum sídlí. Obě výstavy potrvají do 24. září.

Výstava Poklady skryté v podzemí Karpat představí geologickou minulost a mineralogickou současnost Zlínského kraje. Návštěvníci se seznámí s paleontologickými nálezy ze štěrkových náplav řeky Moravy, jaspisy z Dřevohostic, jantary ze Študlova nebo pestrými porcelanity z Bučníku.

"V roce 2021 uplynulo 70 let od založení lomu Bučník. Jde o jedinečnou mineralogickou lokalitu. Kamenolom je nejbohatším nalezištěm nerostů na jihovýchodní Moravě a jedním z nejbohatších nalezišť v republice. Bylo odtud popsáno přes 70 druhů minerálů a lze předpokládat, že toto číslo není konečné. Kdo by to čekal v kraji pískovců? Některé minerály z muzejních sbírek budou veřejnosti představeny vůbec poprvé a doplní je i exponáty zapůjčené z Moravského zemského muzea," uvedla kurátorka výstavy Andrea Dovicová. K výstavě jsou připraveny přednášky a tvořivé dílny.

Výstava nazvaná Na krála, matičko, na krála! se věnuje Jízdě králů, která je zapsaná na seznamu světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO. "Výstava vznikla v Národním ústavu lidové kultury ve Strážnici, aby rozšířila povědomí o fenoménu jízdy králů od historie a společného základu slavnosti napříč Moravou až po současnost," uvedla etnografka muzea a kurátorka výstavy Jana Koštuříková.

Výstavní panely i sochy v životní velikosti představí slavnosti od příprav trvajících několik měsíců až po samotnou slavnostní událost. Vysvětleny jsou prvky typické pro každou obec, kde se zvyk udržuje. Nebudou chybět portréty královských družin, ozdoby používané ke zkrášlení koní i kroje. K výstavě je připraven doprovodný program pro všechny věkové kategorie a komentované prohlídky.

