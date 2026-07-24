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Zoo Brno má uprchlého jeřába daurského zpět

24.7.2026 15:39 | BRNO (ČTK)
Jeřáb daurský.
Jeřáb daurský.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Zoo Brno má uprchlého jeřába daurského zpět. Podařilo se jej odchytit a je znovu ve své expozici ve spodní části zařízení. Zoo o tom informovala na facebooku. Z nezasíťovaného výběhu uletěl minulý týden ve středu. Zařízení prosilo lidi, kteří by asi metr vysokého šedobílého ptáka podobného čápovi zahlédli, aby jej vyfotili nebo co nejlépe natočili a záznam poslali do zoo.
 
"Díky skvělé práci našeho chovatelského týmu se ho podařilo bezpečně odchytit a nyní už je opět ve své expozici ve spodní části Zoo Brno, kde dělá společnost své samici. Speciální poděkování patří pracovníkům stěhovací služby, kteří nám do zoo zavolali, a i díky nim se nám povedlo jeřába v areálu Purkyňových kolejí bezpečně odchytit," uvedlo zařízení.

Jeřáb v zoo žije v nezasíťovaném výběhu. "Zřejmě mu dorostly letky a z výběhu uletěl pravděpodobně ve středu. Bohužel jeho hledání je komplikované, protože tito ptáci mohou vzduchem urazit velké vzdálenosti. Za spolupráci veřejnosti ale budeme i nadále rádi," uvedl dříve mluvčí zoo Jan Bedřich

Poté, co televize Nova v pátek odvysílala o uprchlém ptákovi reportáž, se na kontaktní telefonní číslo ozvaly desítky lidí. "Většinou volali, protože zahlédli 'divného ptáka', kterého si v přírodě nikdy nevšimli. Většinou se ale pomocí cílených dotazů podařilo dobrat k tomu, že šlo například o volavku nebo čápa. Proto jsme oznámení na facebooku doplnili o prosbu, aby spatřeného ptáka zkusili vyfotografovat nebo natočit," doplnil Bedřich.

Jeřáb daurský se v přírodě vyskytuje v Asii, zejména v Číně, Mongolsku, Rusku, Japonsku a Koreji. V přírodě jde o ohrožený druh, zejména kvůli vysychání a úbytku mokřadů a rozšiřování zemědělské půdy.

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